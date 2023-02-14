https://ria.ru/20230214/raketonostsy-1852033021.html
Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей
Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 14.02.2023
Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей
Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили во вторник в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T20:20
2023-02-14T20:20
2023-02-14T21:18
норвежское море
россия
ту-160м
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Общая продолжительность полета составила более 13 часов", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов в воздухе.Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, продолжительностью более 7 часов.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20230214/polet-1851852672.html
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Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны
2023-02-14T20:20
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норвежское море, россия, ту-160м
Норвежское море, Россия, Ту-160М
20:20 14.02.2023 (обновлено: 21:18 14.02.2023)
Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей
Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Общая продолжительность полета составила более 13 часов", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов в воздухе.
Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, продолжительностью более 7 часов.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.