Рейтинг@Mail.ru
Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/raketonostsy-1852033021.html
Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей
Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 14.02.2023
Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей
Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили во вторник в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T20:20
2023-02-14T21:18
норвежское море
россия
ту-160м
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1852037455_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09348a81bdf0c75a26c8ebd96149d961.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Общая продолжительность полета составила более 13 часов", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов в воздухе.Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, продолжительностью более 7 часов.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20230214/polet-1851852672.html
https://ria.ru/20221221/shoygu-1840287396.html
норвежское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны
2023-02-14T20:20
true
PT2M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1852037455_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b8569179964438ef31399f3900fba1a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
норвежское море, россия, ту-160м
Норвежское море, Россия, Ту-160М
20:20 14.02.2023 (обновлено: 21:18 14.02.2023)
 
Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей

Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Общая продолжительность полета составила более 13 часов", - сказали в ведомстве.
Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС в акватории Берингова моря - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 08:59
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем
Там уточнили, что в ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов в воздухе.
Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, продолжительностью более 7 часов.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 15:59
Шойгу поручил принять в состав ядерных сил три ракетоносца Ту-160М
 
Норвежское мореРоссияТу-160М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала