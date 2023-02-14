https://ria.ru/20230214/raketonostsy-1852033021.html

Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей

Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 14.02.2023

Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей

Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили во вторник в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T20:20

2023-02-14T20:20

2023-02-14T21:18

норвежское море

россия

ту-160м

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Общая продолжительность полета составила более 13 часов", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов в воздухе.Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, продолжительностью более 7 часов.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20230214/polet-1851852672.html

https://ria.ru/20221221/shoygu-1840287396.html

норвежское море

россия

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Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны 2023-02-14T20:20 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

норвежское море, россия, ту-160м