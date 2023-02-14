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Гумштаб: в Норвегии подделали данные о радиоактивном заражении под Киевом

Гумштаб: в Норвегии подделали данные о радиоактивном заражении под Киевом - РИА Новости, 14.02.2023

Гумштаб: в Норвегии подделали данные о радиоактивном заражении под Киевом

Норвежские специалисты вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области, заявили в Межведомственном... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:39

2023-02-14T16:39

2023-02-14T16:43

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Норвежские специалисты вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию РФ. "К подготовке "документальной основы" и так называемого "независимого заключения" о якобы "воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области" привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии", - заявили в штабе.По данным штаба, практическая реализация провокации началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов."В настоящее время норвежскими экспертами проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге "Киев – Припять", а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия "радиоактивного заражения" данных территорий", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220930/yod-1820613494.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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