16:39 14.02.2023 (обновлено: 16:43 14.02.2023)
Гумштаб: в Норвегии подделали данные о радиоактивном заражении под Киевом
Гумштаб заявил о фальсификации норвежцами протоколов о радиоактивном заражении под Киевом
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Норвежские специалисты вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию РФ.
"К подготовке "документальной основы" и так называемого "независимого заключения" о якобы "воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области" привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии", - заявили в штабе.
По данным штаба, практическая реализация провокации началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.
"В настоящее время норвежскими экспертами проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге "Киев – Припять", а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия "радиоактивного заражения" данных территорий", - говорится в заявлении.
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