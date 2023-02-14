Рейтинг@Mail.ru
Гумштаб: в Норвегии подделали данные о радиоактивном заражении под Киевом - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/radiatsiya-1851984271.html
Гумштаб: в Норвегии подделали данные о радиоактивном заражении под Киевом
Гумштаб: в Норвегии подделали данные о радиоактивном заражении под Киевом - РИА Новости, 14.02.2023
Гумштаб: в Норвегии подделали данные о радиоактивном заражении под Киевом
Норвежские специалисты вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области, заявили в Межведомственном... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:39
2023-02-14T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
норвегия
украина
киев
чернобыльская аэс
киевская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730627291_0:186:3262:2021_1920x0_80_0_0_7e29a1095cff0f8160a02fcecba6f195.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Норвежские специалисты вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию РФ. "К подготовке "документальной основы" и так называемого "независимого заключения" о якобы "воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области" привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии", - заявили в штабе.По данным штаба, практическая реализация провокации началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов."В настоящее время норвежскими экспертами проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге "Киев – Припять", а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия "радиоактивного заражения" данных территорий", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220930/yod-1820613494.html
норвегия
украина
киев
киевская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730627291_523:0:3254:2048_1920x0_80_0_0_d58499d31b6435136d3f4e0a7b09d21c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, украина, киев, чернобыльская аэс, киевская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Норвегия, Украина, Киев, Чернобыльская АЭС, Киевская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:39 14.02.2023 (обновлено: 16:43 14.02.2023)
 
Гумштаб: в Норвегии подделали данные о радиоактивном заражении под Киевом

Гумштаб заявил о фальсификации норвежцами протоколов о радиоактивном заражении под Киевом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Норвежские специалисты вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию РФ.
"К подготовке "документальной основы" и так называемого "независимого заключения" о якобы "воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области" привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии", - заявили в штабе.
По данным штаба, практическая реализация провокации началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.
"В настоящее время норвежскими экспертами проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге "Киев – Припять", а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия "радиоактивного заражения" данных территорий", - говорится в заявлении.
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября 2022, 15:39
Поляков попросили не употреблять йод из страха радиационного заражения
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНорвегияУкраинаКиевЧернобыльская АЭСКиевская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала