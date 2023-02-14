https://ria.ru/20230214/pvo-1851947390.html
ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки
ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки - РИА Новости, 14.02.2023
ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:45
2023-02-14T14:45
2023-02-14T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780048428_0:25:3187:1818_1920x0_80_0_0_cca23b2c854eee9a6fadabfb33dea50d.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Коломыйчиха, Житловка Луганской народной республики, Александровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 208 вертолетов, 3121 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7859 танков и других боевых бронированных машин, 1019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8377 единиц специальной военной автомобильной техники.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780048428_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_946791c8cff40c7e517b437efddd5a5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки
Минобороны России: ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили
во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Коломыйчиха, Житловка Луганской народной республики, Александровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 208 вертолетов, 3121 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7859 танков и других боевых бронированных машин, 1019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8377 единиц специальной военной автомобильной техники.