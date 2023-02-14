https://ria.ru/20230214/pvo-1851947390.html

ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки

ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки - РИА Новости, 14.02.2023

ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:45

2023-02-14T14:45

2023-02-14T14:45

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Коломыйчиха, Житловка Луганской народной республики, Александровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 208 вертолетов, 3121 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7859 танков и других боевых бронированных машин, 1019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8377 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины