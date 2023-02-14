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ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/pvo-1851947390.html
ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки
ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки - РИА Новости, 14.02.2023
ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:45
2023-02-14T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Коломыйчиха, Житловка Луганской народной республики, Александровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 208 вертолетов, 3121 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7859 танков и других боевых бронированных машин, 1019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8377 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:45 14.02.2023
 
ПВО сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS за сутки

Минобороны России: ПВО за сутки сбила семь украинских дронов и четыре снаряда HIMARS

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Коломыйчиха, Житловка Луганской народной республики, Александровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 208 вертолетов, 3121 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7859 танков и других боевых бронированных машин, 1019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8377 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 февраля, 15:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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