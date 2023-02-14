https://ria.ru/20230214/pvo-1851882744.html

Германия в ближайшие месяцы поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

Германия в ближайшие месяцы поставит Украине две системы ПВО IRIS-T - РИА Новости, 14.02.2023

Германия в ближайшие месяцы поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

Обещанные ранее две системы ПВО IRIS-T будут поставлены на Украину в следующие месяцы, сообщил во вторник глава минобороны Германии Борис Писториус. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:16

2023-02-14T11:16

2023-02-14T11:52

специальная военная операция на украине

германия

украина

ситуация в днр и лнр

в мире

борис писториус

нато

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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Обещанные ранее две системы ПВО IRIS-T будут поставлены на Украину в следующие месяцы, сообщил во вторник глава минобороны Германии Борис Писториус."В течение текущих месяцев. Но это зависит и от возможностей по срокам поставок оборонной индустрии", - сообщил он перед началом заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос об обещанных Киеву ещё его предшественницей Кристиной Ламбрехт двух дополнительных единицах систем ПВО IRIS-T.РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, борис писториус, нато