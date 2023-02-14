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Германия в ближайшие месяцы поставит Украине две системы ПВО IRIS-T - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/pvo-1851882744.html
Германия в ближайшие месяцы поставит Украине две системы ПВО IRIS-T
Германия в ближайшие месяцы поставит Украине две системы ПВО IRIS-T - РИА Новости, 14.02.2023
Германия в ближайшие месяцы поставит Украине две системы ПВО IRIS-T
Обещанные ранее две системы ПВО IRIS-T будут поставлены на Украину в следующие месяцы, сообщил во вторник глава минобороны Германии Борис Писториус. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:16
2023-02-14T11:52
специальная военная операция на украине
германия
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
борис писториус
нато
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Обещанные ранее две системы ПВО IRIS-T будут поставлены на Украину в следующие месяцы, сообщил во вторник глава минобороны Германии Борис Писториус."В течение текущих месяцев. Но это зависит и от возможностей по срокам поставок оборонной индустрии", - сообщил он перед началом заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос об обещанных Киеву ещё его предшественницей Кристиной Ламбрехт двух дополнительных единицах систем ПВО IRIS-T.РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, борис писториус, нато
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Борис Писториус, НАТО
11:16 14.02.2023 (обновлено: 11:52 14.02.2023)
 
Германия в ближайшие месяцы поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

Писториус: Германия в ближайшие месяцы поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Обещанные ранее две системы ПВО IRIS-T будут поставлены на Украину в следующие месяцы, сообщил во вторник глава минобороны Германии Борис Писториус.
"В течение текущих месяцев. Но это зависит и от возможностей по срокам поставок оборонной индустрии", - сообщил он перед началом заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос об обещанных Киеву ещё его предшественницей Кристиной Ламбрехт двух дополнительных единицах систем ПВО IRIS-T.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреБорис ПисториусНАТО
 
 
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