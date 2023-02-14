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Совещание судей с участием Владимира Путина. Прямая трансляция

Совещание судей с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.02.2023

Совещание судей с участием Владимира Путина. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин участвует во встрече с судьями судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:16

2023-02-14T16:16

2023-02-14T16:21

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин участвует во встрече с судьями судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.

россия

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2023

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LIVE: Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ_14 февраля LIVE: Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ_14 февраля 2023-02-14T16:16 true PT51M06S

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