https://ria.ru/20230214/putin-1851849080.html
Совещание судей с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Совещание судей с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.02.2023
Совещание судей с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует во встрече с судьями судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:16
2023-02-14T16:16
2023-02-14T16:21
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин участвует во встрече с судьями судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.
россия
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LIVE: Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ_14 февраля
LIVE: Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ_14 февраля
2023-02-14T16:16
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PT51M06S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание судей с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует во встрече с судьями судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.
2023-02-14T16:16
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PT51M06S
16:16 14.02.2023 (обновлено: 16:21 14.02.2023)
Совещание судей с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует во встрече с судьями судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.