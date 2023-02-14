https://ria.ru/20230214/puteshestviya-1851902788.html

Туристы рассказали, какие романтические истории случались с ними в поездках

Туристы рассказали, какие романтические истории случались с ними в поездках - РИА Новости, 14.02.2023

Туристы рассказали, какие романтические истории случались с ними в поездках

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие романтические истории происходили с ними в поездках, сообщает Check in. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:42

2023-02-14T13:42

2023-02-14T13:42

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие романтические истории происходили с ними в поездках, сообщает Check in.Специалисты компании провели исследование среди 400 пользователей и выяснили, что 69,2 процента из них имели такой приятный опыт.В частности, 30,8 процента респондентов указали, что у них был курортный роман, а 27,3 процента вспомнили, что им в путешествии признавались в любви. Предложение руки и сердца получили в поездке 18,3 процента опрошенных.Ситуация, когда уехали в путешествие друзьями, а вернулись парой, была у 17 процентов туристов.Встретили во время отдыха вторую половину 6,8 процента пользователей, а один процент выбрали "другое романтическое событие". Среди вариантов ответа на этот вопрос были: "два молодых человека 15 часов пели песни под гитару для меня одной" и "познакомилась с парнем в поезде, потом он подарил мне цветок, когда встретились на курорте".

https://ria.ru/20230214/svadba-1851781986.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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