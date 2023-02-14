https://ria.ru/20230214/puteshestviya-1851902788.html
Туристы рассказали, какие романтические истории случались с ними в поездках
Туристы рассказали, какие романтические истории случались с ними в поездках - РИА Новости, 14.02.2023
Туристы рассказали, какие романтические истории случались с ними в поездках
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие романтические истории происходили с ними в поездках, сообщает Check in. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:42
2023-02-14T13:42
2023-02-14T13:42
туризм
туризм
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туристы
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие романтические истории происходили с ними в поездках, сообщает Check in.Специалисты компании провели исследование среди 400 пользователей и выяснили, что 69,2 процента из них имели такой приятный опыт.В частности, 30,8 процента респондентов указали, что у них был курортный роман, а 27,3 процента вспомнили, что им в путешествии признавались в любви. Предложение руки и сердца получили в поездке 18,3 процента опрошенных.Ситуация, когда уехали в путешествие друзьями, а вернулись парой, была у 17 процентов туристов.Встретили во время отдыха вторую половину 6,8 процента пользователей, а один процент выбрали "другое романтическое событие". Среди вариантов ответа на этот вопрос были: "два молодых человека 15 часов пели песни под гитару для меня одной" и "познакомилась с парнем в поезде, потом он подарил мне цветок, когда встретились на курорте".
https://ria.ru/20230214/svadba-1851781986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, день святого валентина
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, День святого Валентина
Туристы рассказали, какие романтические истории случались с ними в поездках
Check in: туристы рассказали, что в поездках им признавались в любви и делали предложение
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие романтические истории происходили с ними в поездках, сообщает Check in.
Специалисты компании провели исследование среди 400 пользователей и выяснили, что 69,2 процента из них имели такой приятный опыт.
В частности, 30,8 процента респондентов указали, что у них был курортный роман, а 27,3 процента вспомнили, что им в путешествии признавались в любви. Предложение руки и сердца получили в поездке 18,3 процента опрошенных.
Ситуация, когда уехали в путешествие друзьями, а вернулись парой, была у 17 процентов туристов.
Встретили во время отдыха вторую половину 6,8 процента пользователей, а один процент выбрали "другое романтическое событие". Среди вариантов ответа на этот вопрос были: "два молодых человека 15 часов пели песни под гитару для меня одной" и "познакомилась с парнем в поезде, потом он подарил мне цветок, когда встретились на курорте".