https://ria.ru/20230214/puteshestviya-1851804461.html
Россияне назвали самые романтичные виды путешествий
Россияне назвали самые романтичные виды путешествий - РИА Новости, 14.02.2023
Россияне назвали самые романтичные виды путешествий
Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о том, как пары проводят каникулы, сообщает Check in. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T05:15
2023-02-14T05:15
2023-02-14T05:15
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о том, как пары проводят каникулы, сообщает Check in.Специалисты компании провели исследование среди 400 пользователей и выяснили, что в прошлом году в романтическое путешествие совершили 64,4 процента респондентов.Более трети (39 процентов) опрошенных отметили, что самый комфортный формат такого отдыха — отправиться в отель, работающий по системе "все включено". Треть считают самым романтичным занятием совместное исследование нового города или региона России. Пляжный отдых на тропических островах назвали лучшим времяпровождением с любимым человеком 31 процент респондентов. Четверть (27 процентов) хотели бы отправиться в автопутешествие с незапланированными остановками и спонтанными мероприятиями.Каждый пятый скучает по романтическим прогулкам в Европе вдвоем. Пеший поход выбрали бы 16 процентов туристов, а проживание "дикарем" на берегу моря — десять процентов.По пять процентов опрошенных отметили, что самым романтичным отдыхом они считают совместные экстремальные развлечения и путешествия автостопом.
https://ria.ru/20230213/abkhaziya-1851088998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, день святого валентина
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, День святого Валентина
Россияне назвали самые романтичные виды путешествий
Check in: исследование нового города считают самым романтичным отдыхом треть туристов
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о том, как пары проводят каникулы, сообщает Check in.
Специалисты компании провели исследование среди 400 пользователей и выяснили, что в прошлом году в романтическое путешествие совершили 64,4 процента респондентов.
Более трети (39 процентов) опрошенных отметили, что самый комфортный формат такого отдыха — отправиться в отель, работающий по системе "все включено".
Треть считают самым романтичным занятием совместное исследование нового города или региона России
. Пляжный отдых на тропических островах назвали лучшим времяпровождением с любимым человеком 31 процент респондентов. Четверть (27 процентов) хотели бы отправиться в автопутешествие с незапланированными остановками и спонтанными мероприятиями.
Каждый пятый скучает по романтическим прогулкам в Европе
вдвоем. Пеший поход выбрали бы 16 процентов туристов, а проживание "дикарем" на берегу моря — десять процентов.
По пять процентов опрошенных отметили, что самым романтичным отдыхом они считают совместные экстремальные развлечения и путешествия автостопом.