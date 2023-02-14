https://ria.ru/20230214/provokatsiya-1851983731.html

В гумштабе назвали цель готовящейся Киевом провокации на ЧАЭС

В гумштабе назвали цель готовящейся Киевом провокации на ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2023

В гумштабе назвали цель готовящейся Киевом провокации на ЧАЭС

Провокация Киева вокруг темы радиоактивного заражения призвана, в частности, надавить на страны, не поддержавшие санкции против России, заявили во вторник в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:39

2023-02-14T16:39

2023-02-14T16:40

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Провокация Киева вокруг темы радиоактивного заражения призвана, в частности, надавить на страны, не поддержавшие санкции против России, заявили во вторник в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию. "Главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их "правильного" голосования в ООН в поддержку киевской "формулы мира", а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для "поддержки Украины" и создания некого "международного трибунала", - сообщили в штабе. По его данным, Киев при поддержке США и Европы готовит масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях для обвинения РФ накануне спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации. Планируется заявить, что якобы из-за действий военных РФ на ЧАЭС произошло радиоактивное заражение территорий Украины.

https://ria.ru/20230214/chernobyl-1851983259.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, оон, генеральная ассамблея оон, в мире