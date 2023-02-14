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В гумштабе назвали цель готовящейся Киевом провокации на ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2023
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В гумштабе назвали цель готовящейся Киевом провокации на ЧАЭС
В гумштабе назвали цель готовящейся Киевом провокации на ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2023
В гумштабе назвали цель готовящейся Киевом провокации на ЧАЭС
Провокация Киева вокруг темы радиоактивного заражения призвана, в частности, надавить на страны, не поддержавшие санкции против России, заявили во вторник в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:39
2023-02-14T16:40
россия
киев
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Провокация Киева вокруг темы радиоактивного заражения призвана, в частности, надавить на страны, не поддержавшие санкции против России, заявили во вторник в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию. "Главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их "правильного" голосования в ООН в поддержку киевской "формулы мира", а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для "поддержки Украины" и создания некого "международного трибунала", - сообщили в штабе. По его данным, Киев при поддержке США и Европы готовит масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях для обвинения РФ накануне спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации. Планируется заявить, что якобы из-за действий военных РФ на ЧАЭС произошло радиоактивное заражение территорий Украины.
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россия, киев, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Россия, Киев, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
16:39 14.02.2023 (обновлено: 16:40 14.02.2023)
 
В гумштабе назвали цель готовящейся Киевом провокации на ЧАЭС

Гумштаб: провокация Киева на ЧАЭС призвана надавить на страны, не поддержавшие санкции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Провокация Киева вокруг темы радиоактивного заражения призвана, в частности, надавить на страны, не поддержавшие санкции против России, заявили во вторник в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.
"Главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их "правильного" голосования в ООН в поддержку киевской "формулы мира", а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для "поддержки Украины" и создания некого "международного трибунала", - сообщили в штабе.
По его данным, Киев при поддержке США и Европы готовит масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях для обвинения РФ накануне спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации. Планируется заявить, что якобы из-за действий военных РФ на ЧАЭС произошло радиоактивное заражение территорий Украины.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:38
Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля
 
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