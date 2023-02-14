https://ria.ru/20230214/proverka-1851886970.html

СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем

СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем - РИА Новости, 14.02.2023

СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем

Следственные органы начали проверку после взрыва на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:27

2023-02-14T11:27

2023-02-14T11:27

ярославль

ярославская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после взрыва на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области, сообщает СУСК России по региону. Ранее в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Ухта" сообщили РИА Новости, что вечером в понедельник взрыв произошел на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области, пострадавших нет, транспорт газа продолжается. "По факту произошедшего следственными органами… организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - сообщает СУСК. Уточняется, что по результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230213/gazoprovod-1851818783.html

ярославль

ярославская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ярославль, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия