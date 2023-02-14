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СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем
СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем - РИА Новости, 14.02.2023
СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем
Следственные органы начали проверку после взрыва на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:27
2023-02-14T11:27
2023-02-14T11:27
ярославль
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после взрыва на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области, сообщает СУСК России по региону. Ранее в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Ухта" сообщили РИА Новости, что вечером в понедельник взрыв произошел на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области, пострадавших нет, транспорт газа продолжается. "По факту произошедшего следственными органами… организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - сообщает СУСК. Уточняется, что по результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230213/gazoprovod-1851818783.html
ярославль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ярославль, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем
Следователи начали проверку после взрыва на нитке газопровода в Ярославской области