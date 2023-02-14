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СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем - РИА Новости, 14.02.2023
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СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем
СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем - РИА Новости, 14.02.2023
СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем
Следственные органы начали проверку после взрыва на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:27
2023-02-14T11:27
ярославль
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после взрыва на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области, сообщает СУСК России по региону. Ранее в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Ухта" сообщили РИА Новости, что вечером в понедельник взрыв произошел на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области, пострадавших нет, транспорт газа продолжается. "По факту произошедшего следственными органами… организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - сообщает СУСК. Уточняется, что по результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230213/gazoprovod-1851818783.html
ярославль
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ярославль, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ярославль, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
11:27 14.02.2023
 
СК начал проверку после взрыва на газопроводе под Ярославлем

Следователи начали проверку после взрыва на нитке газопровода в Ярославской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после взрыва на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области, сообщает СУСК России по региону.
Ранее в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Ухта" сообщили РИА Новости, что вечером в понедельник взрыв произошел на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области, пострадавших нет, транспорт газа продолжается.
"По факту произошедшего следственными органами… организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - сообщает СУСК.
Уточняется, что по результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 21:45
В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва газопровода
 
ЯрославльЯрославская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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