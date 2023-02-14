Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли планы Вашингтона в отношении России - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/protivostoyanie-1851834485.html
В США раскрыли планы Вашингтона в отношении России
В США раскрыли планы Вашингтона в отношении России - РИА Новости, 14.02.2023
В США раскрыли планы Вашингтона в отношении России
Официальный Вашингтон решил сражаться с Москвой для уничтожения России с потенциальным ее расчленением, заявил в эфире YouTube-канала Straight Calls with... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T02:02
2023-02-14T02:02
россия
сша
запад
нато
скотт риттер
владимир путин
сергей лавров
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f0836b1715a1db571c2f1b1685814543.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный Вашингтон решил сражаться с Москвой для уничтожения России с потенциальным ее расчленением, заявил в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Макгрегор напомнил, что Запад в 90-е годы прошлого века уже предпринимал попытку "украсть у России все, что можно". Однако она провалилась благодаря политике президента Владимира Путина, вернувшего российскому государству стабильность и достоинство."Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством", - резюмировал Макгрегор.В свою очередь офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира.Риттер неоднократно критиковал действия Вашингтона в отношении России. По его словам, Штаты готовы принести в жертву Украину ради собственных геополитических амбиций. План Запада по ослаблению Москвы провалился и привел к усилению ее позиций и авторитета, подчеркнул эксперт.Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, президент страны Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе. В Москве неоднократно отмечали, что Запад, игнорируя важные положения международного права, нацелился на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
https://ria.ru/20230210/putin-1851298916.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_993b32024569530bde6b112289498f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, запад, нато, скотт риттер, владимир путин, сергей лавров, пентагон
Россия, США, Запад, НАТО, Скотт Риттер, Владимир Путин, Сергей Лавров, Пентагон
02:02 14.02.2023
 
В США раскрыли планы Вашингтона в отношении России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США встали на чрезвычайно опасный путь борьбы с Россией

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный Вашингтон решил сражаться с Москвой для уничтожения России с потенциальным ее расчленением, заявил в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"За этим (планами Вашингтона – Прим. ред.) стоят большие деньги, потому что в России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство", - считает эксперт.
Макгрегор напомнил, что Запад в 90-е годы прошлого века уже предпринимал попытку "украсть у России все, что можно". Однако она провалилась благодаря политике президента Владимира Путина, вернувшего российскому государству стабильность и достоинство.
"Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством", - резюмировал Макгрегор.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 19:24
Игра по-крупному. Американский разведчик заявил о победе Путина над Западом
В свою очередь офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира.
Риттер неоднократно критиковал действия Вашингтона в отношении России. По его словам, Штаты готовы принести в жертву Украину ради собственных геополитических амбиций. План Запада по ослаблению Москвы провалился и привел к усилению ее позиций и авторитета, подчеркнул эксперт.
Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, президент страны Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе. В Москве неоднократно отмечали, что Запад, игнорируя важные положения международного права, нацелился на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
 
РоссияСШАЗападНАТОСкотт РиттерВладимир ПутинСергей ЛавровПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала