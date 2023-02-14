В США раскрыли планы Вашингтона в отношении России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США встали на чрезвычайно опасный путь борьбы с Россией
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный Вашингтон решил сражаться с Москвой для уничтожения России с потенциальным ее расчленением, заявил в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"За этим (планами Вашингтона – Прим. ред.) стоят большие деньги, потому что в России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство", - считает эксперт.
Макгрегор напомнил, что Запад в 90-е годы прошлого века уже предпринимал попытку "украсть у России все, что можно". Однако она провалилась благодаря политике президента Владимира Путина, вернувшего российскому государству стабильность и достоинство.
"Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством", - резюмировал Макгрегор.
В свою очередь офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира.
Риттер неоднократно критиковал действия Вашингтона в отношении России. По его словам, Штаты готовы принести в жертву Украину ради собственных геополитических амбиций. План Запада по ослаблению Москвы провалился и привел к усилению ее позиций и авторитета, подчеркнул эксперт.
Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, президент страны Владимир Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины и неизбежность специальной военной операции. Причем сделал это не внезапно, а после многих лет разъяснений Западу, что тот подрывает принципы безопасности в Европе. В Москве неоднократно отмечали, что Запад, игнорируя важные положения международного права, нацелился на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.