https://ria.ru/20230214/priyut-1852042368.html

На директора приюта, где нашли мертвых собак, завели административные дела

На директора приюта, где нашли мертвых собак, завели административные дела - РИА Новости, 14.02.2023

На директора приюта, где нашли мертвых собак, завели административные дела

Три дела об административных правонарушениях завели в отношении директора саратовского частного приюта "Рич", который выбросил около 100 мертвых собак и кошек в РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T22:03

2023-02-14T22:03

2023-02-14T22:03

происшествия

россия

саратов

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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Три дела об административных правонарушениях завели в отношении директора саратовского частного приюта "Рич", который выбросил около 100 мертвых собак и кошек в мусорный бак, сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале. Ранее прокуратура области сообщила, что более 80 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте для животных благотворительного фонда защиты животных "Рич" в поселке Юрьевка в Саратове, в связи с чем ведомство начало проверку. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Представитель приюта затем объяснила, что мертвых животных временно хранили в мусорных баках, найденные трупы скопились за два месяца, подчеркнув, что основная масса подобранных на улицах города животных была спасена. "По результатам проверки в отношении директора фонда возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ "Нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил", частью 1 статьи 10.7 КоАП РФ "Сокрытие падежа животных", частью 3 статьи 10.8 КоАП РФ "Нарушение правил утилизации биологических отходов". Кроме того, прокуратурой района внесено представление, которое находится на рассмотрении. Ход устранения выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении. Санкции этих статей КоАП РФ предусматривают для должностных лиц штрафы в размере от трех до 50 тысяч рублей. По словам прокурора Гагаринского административного района Саратова Дины Бахтеевой, в ходе проверки выяснилось, что ветеринарно-сопроводительные документы на биологические отходы, на корм для животных не оформлялись, а сам корм хранился под открытым небом на снегу. "По поводу обнаружения здесь 90 трупов собак и кошек директор (приюта) пояснила, что у нее был заключен договор со специализированной службой, которая осуществляет утилизацию биологических отходов, в том числе трупов. Вместе с тем, с ноября 2022 года она услугами данной организации не пользовалась, ссылаясь на отсутствие денежных средств, и утилизировала их, соответственно, в контейнеры для бытового мусора, которые находятся на территории рядом с приютом", - сказала Бахтеева на видео, опубликованном прокуратурой области в телеграм-канале. Она добавила, что процессуальная проверка в отношении приюта, которую проводит полиция, еще продолжается, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры района.

https://ria.ru/20230113/zhivotnye-1844681920.html

https://ria.ru/20221118/brutsellez-1832546980.html

россия

саратов

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, саратов