https://ria.ru/20230214/primore-1851835793.html

В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай

В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай - РИА Новости, 14.02.2023

В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай

Таможенники в пункте пропуска Краскино в Приморье задержали 22 тонны мороженой кеты, которую предприниматель из Хабаровска пытался незаконно вывезти в Китай,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T02:44

2023-02-14T02:44

2023-02-14T02:44

китай

хабаровск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Таможенники в пункте пропуска Краскино в Приморье задержали 22 тонны мороженой кеты, которую предприниматель из Хабаровска пытался незаконно вывезти в Китай, сообщает Уссурийская таможня. "Всего в автомобиле находилось 1100 мешков с расфасованной рыбой, на каждом из них был наклеен бумажный ярлык с маркировкой. В ходе проверки установлено, что ветеринарный сертификат, предъявленный таможенному органу, оформлен на другую партию рыбы. Оптовая цена задержанной кеты составляет 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По закону рыба является стратегически важным ресурсом. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230206/les-1850023342.html

китай

хабаровск

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китай, хабаровск, происшествия