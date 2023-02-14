https://ria.ru/20230214/primore-1851835793.html
В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай
В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай - РИА Новости, 14.02.2023
В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай
Таможенники в пункте пропуска Краскино в Приморье задержали 22 тонны мороженой кеты, которую предприниматель из Хабаровска пытался незаконно вывезти в Китай,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T02:44
2023-02-14T02:44
2023-02-14T02:44
китай
хабаровск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35742/51/357425130_0:36:705:432_1920x0_80_0_0_405b0202205db0998c6f8a58eefacf8f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Таможенники в пункте пропуска Краскино в Приморье задержали 22 тонны мороженой кеты, которую предприниматель из Хабаровска пытался незаконно вывезти в Китай, сообщает Уссурийская таможня. "Всего в автомобиле находилось 1100 мешков с расфасованной рыбой, на каждом из них был наклеен бумажный ярлык с маркировкой. В ходе проверки установлено, что ветеринарный сертификат, предъявленный таможенному органу, оформлен на другую партию рыбы. Оптовая цена задержанной кеты составляет 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По закону рыба является стратегически важным ресурсом. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230206/les-1850023342.html
китай
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35742/51/357425130_40:0:664:468_1920x0_80_0_0_d2edd24a6d2ecc340d010f0d685e36ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, хабаровск, происшествия
Китай, Хабаровск, Происшествия
В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай
В Приморье задержали 22 тонны кеты, которую предприниматель пытался вывезти в Китай