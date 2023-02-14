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В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай - РИА Новости, 14.02.2023
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В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай
В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай - РИА Новости, 14.02.2023
В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай
Таможенники в пункте пропуска Краскино в Приморье задержали 22 тонны мороженой кеты, которую предприниматель из Хабаровска пытался незаконно вывезти в Китай,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T02:44
2023-02-14T02:44
китай
хабаровск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Таможенники в пункте пропуска Краскино в Приморье задержали 22 тонны мороженой кеты, которую предприниматель из Хабаровска пытался незаконно вывезти в Китай, сообщает Уссурийская таможня. "Всего в автомобиле находилось 1100 мешков с расфасованной рыбой, на каждом из них был наклеен бумажный ярлык с маркировкой. В ходе проверки установлено, что ветеринарный сертификат, предъявленный таможенному органу, оформлен на другую партию рыбы. Оптовая цена задержанной кеты составляет 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По закону рыба является стратегически важным ресурсом. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
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китай, хабаровск, происшествия
Китай, Хабаровск, Происшествия
02:44 14.02.2023
 
В Приморье пресекли контрабанду 22 тонн красной рыбы в Китай

В Приморье задержали 22 тонны кеты, которую предприниматель пытался вывезти в Китай

© Фото : Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»Суда в хабаровском порту "Ванино"
Суда в хабаровском порту Ванино - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»
Суда в хабаровском порту "Ванино". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Таможенники в пункте пропуска Краскино в Приморье задержали 22 тонны мороженой кеты, которую предприниматель из Хабаровска пытался незаконно вывезти в Китай, сообщает Уссурийская таможня.
"Всего в автомобиле находилось 1100 мешков с расфасованной рыбой, на каждом из них был наклеен бумажный ярлык с маркировкой. В ходе проверки установлено, что ветеринарный сертификат, предъявленный таможенному органу, оформлен на другую партию рыбы. Оптовая цена задержанной кеты составляет 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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