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Пригожин сообщил о попытке сбить Су-24, на котором он ранее совершил вылет - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/prigozhin-1851833605.html
Пригожин сообщил о попытке сбить Су-24, на котором он ранее совершил вылет
Пригожин сообщил о попытке сбить Су-24, на котором он ранее совершил вылет - РИА Новости, 14.02.2023
Пригожин сообщил о попытке сбить Су-24, на котором он ранее совершил вылет
Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Су-24, с борта которого он приглашал Владимира Зеленского в Артемовск, был атакован... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T01:41
2023-02-14T06:58
артемовск
евгений пригожин
владимир зеленский
су-24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Су-24, с борта которого он приглашал Владимира Зеленского в Артемовск, был атакован украинскими средствами ПВО. Ранее Пригожин с борта самолета Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск (украинское название Бахмут), соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы. "Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета. Пилот - красавчик. Честь ему и хвала", - приводит пресс-служба слова Пригожина.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что союзные силы уже закрепились в северной части города. Кроме того, военным удалось перерезать три из четырех дорог, по которым снабжаются силы ВСУ в городе.
https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851828873.html
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артемовск, евгений пригожин, владимир зеленский, су-24
Артемовск, Евгений Пригожин, Владимир Зеленский, Су-24, Специальная военная операция на Украине
01:41 14.02.2023 (обновлено: 06:58 14.02.2023)
 
Пригожин сообщил о попытке сбить Су-24, на котором он ранее совершил вылет

Пригожин сообщил о попытке ВСУ сбить Су-24, на котором он приглашал Зеленского в Артемовск

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСамолет Су-24
Самолет Су-24 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолет Су-24. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Су-24, с борта которого он приглашал Владимира Зеленского в Артемовск, был атакован украинскими средствами ПВО.
Ранее Пригожин с борта самолета Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск (украинское название Бахмут), соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.
"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета. Пилот - красавчик. Честь ему и хвала", - приводит пресс-служба слова Пригожина.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что союзные силы уже закрепились в северной части города. Кроме того, военным удалось перерезать три из четырех дорог, по которым снабжаются силы ВСУ в городе.
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 23:54Специальная военная операция на Украине
СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЕвгений ПригожинВладимир ЗеленскийСу-24
 
 
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