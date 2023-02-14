Рейтинг@Mail.ru
Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/pravosudie-1851982045.html
Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется
Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется - РИА Новости, 14.02.2023
Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется
Очень важно, что тенденция социальной направленности российского правосудия сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:34
2023-02-14T16:36
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_0:70:2972:1742_1920x0_80_0_0_410697468febc015c77e6cac8d5f73af.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Очень важно, что тенденция социальной направленности российского правосудия сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы с вами не один раз отмечали необходимость обеспечения социальной направленности российского правосудия. И очень важно, что такая тенденция сохраняется", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. Глава государства отметил, что в принятых в течение прошлого года постановлениях пленума, обзорах президиума Верховного суда всесторонне анализировалась судебная практика по делам, связанным с защитой прав детей, уточнялся и разъяснялся целый ряд принципиальных вопросов обеспечения трудовых и пенсионных прав граждан, а также многие другие чувствительные для общества проблемы.
https://ria.ru/20230214/biznes-1851975196.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_ca177354270e3b26c8ab22ad05d10160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
16:34 14.02.2023 (обновлено: 16:36 14.02.2023)
 
Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется

Путин: очень важно, что тенденция социальной направленности правосудия сохраняется

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Очень важно, что тенденция социальной направленности российского правосудия сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами не один раз отмечали необходимость обеспечения социальной направленности российского правосудия. И очень важно, что такая тенденция сохраняется", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
Глава государства отметил, что в принятых в течение прошлого года постановлениях пленума, обзорах президиума Верховного суда всесторонне анализировалась судебная практика по делам, связанным с защитой прав детей, уточнялся и разъяснялся целый ряд принципиальных вопросов обеспечения трудовых и пенсионных прав граждан, а также многие другие чувствительные для общества проблемы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:17
Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала