https://ria.ru/20230214/pravosudie-1851982045.html

Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется

Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется - РИА Новости, 14.02.2023

Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется

Очень важно, что тенденция социальной направленности российского правосудия сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:34

2023-02-14T16:34

2023-02-14T16:36

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Очень важно, что тенденция социальной направленности российского правосудия сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы с вами не один раз отмечали необходимость обеспечения социальной направленности российского правосудия. И очень важно, что такая тенденция сохраняется", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. Глава государства отметил, что в принятых в течение прошлого года постановлениях пленума, обзорах президиума Верховного суда всесторонне анализировалась судебная практика по делам, связанным с защитой прав детей, уточнялся и разъяснялся целый ряд принципиальных вопросов обеспечения трудовых и пенсионных прав граждан, а также многие другие чувствительные для общества проблемы.

https://ria.ru/20230214/biznes-1851975196.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин