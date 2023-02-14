https://ria.ru/20230214/pravosudie-1851982045.html
Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется
Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется - РИА Новости, 14.02.2023
Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется
Очень важно, что тенденция социальной направленности российского правосудия сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:34
2023-02-14T16:34
2023-02-14T16:36
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Очень важно, что тенденция социальной направленности российского правосудия сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы с вами не один раз отмечали необходимость обеспечения социальной направленности российского правосудия. И очень важно, что такая тенденция сохраняется", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. Глава государства отметил, что в принятых в течение прошлого года постановлениях пленума, обзорах президиума Верховного суда всесторонне анализировалась судебная практика по делам, связанным с защитой прав детей, уточнялся и разъяснялся целый ряд принципиальных вопросов обеспечения трудовых и пенсионных прав граждан, а также многие другие чувствительные для общества проблемы.
https://ria.ru/20230214/biznes-1851975196.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
16:34 14.02.2023 (обновлено: 16:36 14.02.2023)
Путин: важно, что тенденция соцнаправленности правосудия сохраняется
Путин: очень важно, что тенденция социальной направленности правосудия сохраняется
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Очень важно, что тенденция социальной направленности российского правосудия сохраняется, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами не один раз отмечали необходимость обеспечения социальной направленности российского правосудия. И очень важно, что такая тенденция сохраняется", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
Глава государства отметил, что в принятых в течение прошлого года постановлениях пленума, обзорах президиума Верховного суда всесторонне анализировалась судебная практика по делам, связанным с защитой прав детей, уточнялся и разъяснялся целый ряд принципиальных вопросов обеспечения трудовых и пенсионных прав граждан, а также многие другие чувствительные для общества проблемы.