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В Казани ликвидировали пожар на складе с резинотехническими изделиями
В Казани ликвидировали пожар на складе с резинотехническими изделиями - РИА Новости, 14.02.2023
В Казани ликвидировали пожар на складе с резинотехническими изделиями
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с резинотехническими изделиями в Казани, площадь пожара все еще не подсчитана, сообщает главное управление МЧС РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:34
2023-02-14T14:34
2023-02-14T14:34
происшествия
казань
россия
архангельское
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с резинотехническими изделиями в Казани, площадь пожара все еще не подсчитана, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. По данным регионального ГУМЧС, сообщение о пожаре по улице Архангельская, 14 в Казани поступило в 12.00. Горело складское помещение с резинотехническими изделиями. Информации о пострадавших не поступало. "В 13.56 – ликвидация открытого горения, площадь пожара устанавливается", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря четким действиям подразделений пожарной охраны удалось минимизировать распространение огня, это позволило владельцам сократить материальные потери. Причину пожара установят дознаватели государственного пожарного надзора. Как добавили в минэкологии Татарстана, на место выехали инспекторы министерства вместе с передвижной экологической лабораторией.
https://ria.ru/20230214/moskva-1851834837.html
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происшествия, казань, россия, архангельское, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, Архангельское, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани ликвидировали пожар на складе с резинотехническими изделиями
ГУМЧС по Татарстану: в Казани ликвидировали пожар на складе с резинотехническими изделиями