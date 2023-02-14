https://ria.ru/20230214/pozhar-1851922619.html
В Казани загорелся склад с резинотехническими изделиями
В Казани загорелся склад с резинотехническими изделиями - РИА Новости, 14.02.2023
В Казани загорелся склад с резинотехническими изделиями
Склад с резинотехническими изделиями горит в Казани, информации о пострадавших не поступало, сообщило главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:24
2023-02-14T13:24
2023-02-14T13:24
происшествия
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Склад с резинотехническими изделиями горит в Казани, информации о пострадавших не поступало, сообщило главное управление МЧС России по Татарстану. "В 12.00 14 февраля поступило сообщение о пожаре по улице Архангельская, дом 14 в Казани. Горение происходит в складском помещении с резинотехническими изделиями", - говорится в сообщении. Силы и средства Казанского пожарного гарнизона работают по номеру вызова 1БИС. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230214/dtp-1851854756.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани загорелся склад с резинотехническими изделиями
В Казани загорелся склад с резинотехническими изделиями на улице Архангельская