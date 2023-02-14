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В Казани загорелся склад с резинотехническими изделиями - РИА Новости, 14.02.2023
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В Казани загорелся склад с резинотехническими изделиями
В Казани загорелся склад с резинотехническими изделиями - РИА Новости, 14.02.2023
В Казани загорелся склад с резинотехническими изделиями
Склад с резинотехническими изделиями горит в Казани, информации о пострадавших не поступало, сообщило главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:24
2023-02-14T13:24
происшествия
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Склад с резинотехническими изделиями горит в Казани, информации о пострадавших не поступало, сообщило главное управление МЧС России по Татарстану. "В 12.00 14 февраля поступило сообщение о пожаре по улице Архангельская, дом 14 в Казани. Горение происходит в складском помещении с резинотехническими изделиями", - говорится в сообщении. Силы и средства Казанского пожарного гарнизона работают по номеру вызова 1БИС. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.
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казань
россия
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
13:24 14.02.2023
 
В Казани загорелся склад с резинотехническими изделиями

В Казани загорелся склад с резинотехническими изделиями на улице Архангельская

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Склад с резинотехническими изделиями горит в Казани, информации о пострадавших не поступало, сообщило главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 12.00 14 февраля поступило сообщение о пожаре по улице Архангельская, дом 14 в Казани. Горение происходит в складском помещении с резинотехническими изделиями", - говорится в сообщении.
Силы и средства Казанского пожарного гарнизона работают по номеру вызова 1БИС. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияКазаньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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