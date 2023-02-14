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Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех человек
Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех человек - РИА Новости, 14.02.2023
Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех человек
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:16
2023-02-14T17:16
2023-02-14T17:17
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Абакумова ранены мужчины 1980, 1992 годов рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Кировского района получил ранения мужчина 1981 года рождения.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
17:16 14.02.2023 (обновлено: 17:17 14.02.2023)
Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех человек
Представительство ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка выросло до трех человек