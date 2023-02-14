https://ria.ru/20230214/pomosch-1851920700.html

Рязанская область направила гуманитарную помощь в Сирию

Рязанская область направила гуманитарную помощь в Сирию - РИА Новости, 14.02.2023

Рязанская область направила гуманитарную помощь в Сирию

Рязанская область направила в Сирию гуманитарную помощь для пострадавших в результате землетрясения, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:18

2023-02-14T13:18

2023-02-14T13:18

рязанская область

сирия

павел малков

воз

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

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РЯЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Рязанская область направила в Сирию гуманитарную помощь для пострадавших в результате землетрясения, сообщила пресс-служба правительства региона. "Министерство экономического развития (региона - ред.) информирует о том, что по поручению губернатора Павла Малкова в Рязанской области собран и направлен в Сирию гуманитарный груз для пострадавших в результате землетрясения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в сборе гуманитарной помощи принимали участие представители общественных организаций, сельскохозяйственных предприятий, бизнеса, жители области. В зону бедствия направлено 20 тонн гуманитарного груза, в составе которого, в частности, продукты питания, медикаменты, медицинские изделия, а также одежда для детей и взрослых. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. В свою очередь сирийский минздрав сообщил, что в стране жертвами землетрясения стали более 1,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20230212/pomosch-1851576141.html

рязанская область

сирия

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Екатерина Зайцева

рязанская область, сирия, павел малков, воз, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире