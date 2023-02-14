https://ria.ru/20230214/polet-1851852672.html
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем - РИА Новости, 14.02.2023
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 7-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:59
2023-02-14T08:59
2023-02-14T11:04
россия
берингово море
ту-95мс
безопасность
арктика
су-30
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851878030_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_efc0007da52026ad320c52088d903b9b.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 7-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря. Общая продолжительность полета составила более 7 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.В Минобороны напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20221230/raketonostsy-1842430595.html
россия
берингово море
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851878030_9:0:1449:1080_1920x0_80_0_0_36e5b2858442ffb5f73ed12c371d379c.jpg
Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС в акватории Берингова моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря
2023-02-14T08:59
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, берингово море, ту-95мс, безопасность, арктика, су-30
Россия, Берингово море, Ту-95МС, Безопасность, Арктика, Су-30
08:59 14.02.2023 (обновлено: 11:04 14.02.2023)
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем