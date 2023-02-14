https://ria.ru/20230214/polet-1851852672.html

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем - РИА Новости, 14.02.2023

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 7-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:59

2023-02-14T08:59

2023-02-14T11:04

россия

берингово море

ту-95мс

безопасность

арктика

су-30

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 7-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря. Общая продолжительность полета составила более 7 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.В Минобороны напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20221230/raketonostsy-1842430595.html

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берингово море

арктика

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Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС в акватории Берингова моря Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря 2023-02-14T08:59 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, берингово море, ту-95мс, безопасность, арктика, су-30