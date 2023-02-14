08:25 14.02.2023 (обновлено: 08:26 14.02.2023)
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: облачная погода и около нуля градусов ожидается в Москве во вторник
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на Красной площади в Москве
Снегоуборочная техника на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшие кратковременные осадки и около 0 градусов ожидают жителей столицы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве сегодня около нуля, то есть от минус 1 до плюс 1 градуса. На территории области от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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