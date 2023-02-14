https://ria.ru/20230214/pogoda-1851848938.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 14.02.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода, небольшие кратковременные осадки и около 0 градусов ожидают жителей столицы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:25

2023-02-14T08:25

2023-02-14T08:26

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшие кратковременные осадки и около 0 градусов ожидают жителей столицы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве сегодня около нуля, то есть от минус 1 до плюс 1 градуса. На территории области от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20230212/pogoda-1851522566.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус