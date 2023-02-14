Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/pogoda-1851848938.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 14.02.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, небольшие кратковременные осадки и около 0 градусов ожидают жителей столицы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:25
2023-02-14T08:26
общество
москва
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851752619_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_cebf09e227c6f82065808b6548b487d5.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшие кратковременные осадки и около 0 градусов ожидают жителей столицы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве сегодня около нуля, то есть от минус 1 до плюс 1 градуса. На территории области от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20230212/pogoda-1851522566.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851752619_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_ed049d723f711ddefa4c300eaba61f95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
08:25 14.02.2023 (обновлено: 08:26 14.02.2023)
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: облачная погода и около нуля градусов ожидается в Москве во вторник

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на Красной площади в Москве
Снегоуборочная техника на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшие кратковременные осадки и около 0 градусов ожидают жителей столицы во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве сегодня около нуля, то есть от минус 1 до плюс 1 градуса. На территории области от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Женщина на улице во время снежного шторма - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 14:46
Жителей Центральной России предупредили о "температурных качелях"
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала