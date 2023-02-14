https://ria.ru/20230214/podlodki-1851887642.html

Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия

Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия - РИА Новости, 14.02.2023

Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия

Россия разместила часть ядерных сил на кораблях Северного флота, утверждает разведка Норвегии в докладе "Фокус 2023". РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:28

2023-02-14T11:28

2023-02-14T12:35

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МУРМАНСК, 14 фев — РИА Новости. Россия разместила часть ядерных сил на кораблях Северного флота, утверждает разведка Норвегии в докладе "Фокус 2023".Документ посвящен основным угрозам национальной безопасности королевства, большое место отводится военному потенциалу России. По утверждению норвежской разведки, Москва в 2023 году планирует на треть нарастить расходы на оборону.Авторы документа считают, что подводный флот России, ее противоспутниковое оружие и киберсредства могут угрожать Норвегии и НАТО.На этом фоне все большее значение придается обороне Северным флотом военных баз на Кольском полуострове и в целом в Баренцевом море, считают авторы.Решения, принимаемые российскими властями, характеризуются растущим недоверием к намерениям Запада, это восприятие значительно усилила реакция на ситуацию на Украине."Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации", — говорится в докладе.В сентябре прошлого года Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел грань в своей антироссийской политике. По словам президента, в ход пошел ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". Как указано в утвержденных президентом документах, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

https://ria.ru/20230213/norvegiya-1851741934.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, норвегия, в мире, вмф рф, северный флот вмф россии