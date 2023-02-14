Рейтинг@Mail.ru
Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/podlodki-1851887642.html
Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия
Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия - РИА Новости, 14.02.2023
Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия
Россия разместила часть ядерных сил на кораблях Северного флота, утверждает разведка Норвегии в докладе "Фокус 2023". РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:28
2023-02-14T12:35
россия
норвегия
в мире
вмф рф
северный флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728095658_0:85:3092:1824_1920x0_80_0_0_eb82143e5958fdde254a8e5a346673e9.jpg
МУРМАНСК, 14 фев — РИА Новости. Россия разместила часть ядерных сил на кораблях Северного флота, утверждает разведка Норвегии в докладе "Фокус 2023".Документ посвящен основным угрозам национальной безопасности королевства, большое место отводится военному потенциалу России. По утверждению норвежской разведки, Москва в 2023 году планирует на треть нарастить расходы на оборону.Авторы документа считают, что подводный флот России, ее противоспутниковое оружие и киберсредства могут угрожать Норвегии и НАТО.На этом фоне все большее значение придается обороне Северным флотом военных баз на Кольском полуострове и в целом в Баренцевом море, считают авторы.Решения, принимаемые российскими властями, характеризуются растущим недоверием к намерениям Запада, это восприятие значительно усилила реакция на ситуацию на Украине."Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации", — говорится в докладе.В сентябре прошлого года Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел грань в своей антироссийской политике. По словам президента, в ход пошел ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". Как указано в утвержденных президентом документах, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html
https://ria.ru/20230213/norvegiya-1851741934.html
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728095658_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_06a843f0de98d2b2ba4133c6022c6711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, норвегия, в мире, вмф рф, северный флот вмф россии
Россия, Норвегия, В мире, ВМФ РФ, Северный флот ВМФ России
11:28 14.02.2023 (обновлено: 12:35 14.02.2023)
 
Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия

Разведка Норвегии: Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Северного флота

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка К-549 "Князь Владимир" в Гаджиево
Атомная подводная лодка К-549 Князь Владимир в Гаджиево - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Атомная подводная лодка К-549 "Князь Владимир" в Гаджиево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 14 фев — РИА Новости. Россия разместила часть ядерных сил на кораблях Северного флота, утверждает разведка Норвегии в докладе "Фокус 2023".
Документ посвящен основным угрозам национальной безопасности королевства, большое место отводится военному потенциалу России.
"Центральная часть ядерных сил размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота. Тактическое ядерное оружие представляет особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО", — говорится в докладе.
По утверждению норвежской разведки, Москва в 2023 году планирует на треть нарастить расходы на оборону.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
Авторы документа считают, что подводный флот России, ее противоспутниковое оружие и киберсредства могут угрожать Норвегии и НАТО.
"В условиях ослабления обычного потенциала значение ядерного оружия для России значительно возросло. Таким образом, российские стратегические и региональные силы сдерживания приобретают все большее значение для российской военной мощи", — указано в докладе.
На этом фоне все большее значение придается обороне Северным флотом военных баз на Кольском полуострове и в целом в Баренцевом море, считают авторы.
Решения, принимаемые российскими властями, характеризуются растущим недоверием к намерениям Запада, это восприятие значительно усилила реакция на ситуацию на Украине.
"Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации", — говорится в докладе.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 08:00
В США предложили устроить России "большой взрыв"
В сентябре прошлого года Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел грань в своей антироссийской политике. По словам президента, в ход пошел ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Как указано в утвержденных президентом документах, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 16:40
В Норвегии назвали Россию главной угрозой нацбезопасности
 
РоссияНорвегияВ миреВМФ РФСеверный флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала