https://ria.ru/20230214/podlodki-1851887642.html
Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия
Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия - РИА Новости, 14.02.2023
Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия
Россия разместила часть ядерных сил на кораблях Северного флота, утверждает разведка Норвегии в докладе "Фокус 2023". РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:28
2023-02-14T11:28
2023-02-14T12:35
россия
норвегия
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северный флот вмф россии
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МУРМАНСК, 14 фев — РИА Новости. Россия разместила часть ядерных сил на кораблях Северного флота, утверждает разведка Норвегии в докладе "Фокус 2023".Документ посвящен основным угрозам национальной безопасности королевства, большое место отводится военному потенциалу России. По утверждению норвежской разведки, Москва в 2023 году планирует на треть нарастить расходы на оборону.Авторы документа считают, что подводный флот России, ее противоспутниковое оружие и киберсредства могут угрожать Норвегии и НАТО.На этом фоне все большее значение придается обороне Северным флотом военных баз на Кольском полуострове и в целом в Баренцевом море, считают авторы.Решения, принимаемые российскими властями, характеризуются растущим недоверием к намерениям Запада, это восприятие значительно усилила реакция на ситуацию на Украине."Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации", — говорится в докладе.В сентябре прошлого года Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел грань в своей антироссийской политике. По словам президента, в ход пошел ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". Как указано в утвержденных президентом документах, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвегия, в мире, вмф рф, северный флот вмф россии
Россия, Норвегия, В мире, ВМФ РФ, Северный флот ВМФ России
11:28 14.02.2023 (обновлено: 12:35 14.02.2023)
Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия
Разведка Норвегии: Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Северного флота
МУРМАНСК, 14 фев — РИА Новости.
Россия разместила часть ядерных сил на кораблях Северного флота, утверждает разведка Норвегии в докладе "Фокус 2023"
.
Документ посвящен основным угрозам национальной безопасности королевства, большое место отводится военному потенциалу России.
"Центральная часть ядерных сил размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота. Тактическое ядерное оружие представляет особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО
", — говорится в докладе.
По утверждению норвежской разведки, Москва
в 2023 году планирует на треть нарастить расходы на оборону.
Авторы документа считают, что подводный флот России, ее противоспутниковое оружие и киберсредства могут угрожать Норвегии и НАТО.
"В условиях ослабления обычного потенциала значение ядерного оружия для России значительно возросло. Таким образом, российские стратегические и региональные силы сдерживания приобретают все большее значение для российской военной мощи", — указано в докладе.
На этом фоне все большее значение придается обороне Северным флотом военных баз на Кольском полуострове
и в целом в Баренцевом море
, считают авторы.
Решения, принимаемые российскими властями, характеризуются растущим недоверием к намерениям Запада, это восприятие значительно усилила реакция на ситуацию на Украине
.
"Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации", — говорится в докладе.
В сентябре прошлого года Владимир Путин
в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел грань в своей антироссийской политике. По словам президента, в ход пошел ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Как указано в утвержденных президентом документах, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".