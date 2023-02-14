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Ученики казачьих кадетских корпусов поддерживают военных в зоне СВО

Ученики казачьих кадетских корпусов поддерживают военных в зоне СВО - РИА Новости, 14.02.2023

Ученики казачьих кадетских корпусов поддерживают военных в зоне СВО

Воспитанники казачьих кадетских корпусов во внеурочное время активно помогают добровольческим казачьим отрядам и российским военным, находящимся в зоне... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:35

2023-02-14T18:35

2023-02-14T18:35

российское казачество

российское казачество

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Воспитанники казачьих кадетских корпусов во внеурочное время активно помогают добровольческим казачьим отрядам и российским военным, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества."У 20 воспитанников и сотрудников нашего корпуса отцы, братья и даже дедушка принимают участие в специальной военной операции. Кадетский корпус не может оставаться в стороне", – отметил директор Шахтинского генерала Я.П.Бакланова казачьего кадетского корпуса Виталий Бобыльченко.Ученики из разных регионов страны не только изготавливают маскировочные сети и сдают кровь для раненых бойцов, но и регулярно отправляют в зону СВО гуманитарную помощь – теплую одежду, продукты, медикаменты, письма и детские рисунки.Кроме того, шахтинские казаки-кадеты вместе с наставниками и родителями делают саперные крюки, которые используют для разминирования гранат, изготавливают окопные свечи и легкие тактические носилки.

луганская народная республика

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, луганская народная республика, россия