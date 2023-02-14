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Ученики казачьих кадетских корпусов поддерживают военных в зоне СВО
Ученики казачьих кадетских корпусов поддерживают военных в зоне СВО - РИА Новости, 14.02.2023
Ученики казачьих кадетских корпусов поддерживают военных в зоне СВО
Воспитанники казачьих кадетских корпусов во внеурочное время активно помогают добровольческим казачьим отрядам и российским военным, находящимся в зоне... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:35
2023-02-14T18:35
2023-02-14T18:35
российское казачество
российское казачество
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россия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Воспитанники казачьих кадетских корпусов во внеурочное время активно помогают добровольческим казачьим отрядам и российским военным, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества."У 20 воспитанников и сотрудников нашего корпуса отцы, братья и даже дедушка принимают участие в специальной военной операции. Кадетский корпус не может оставаться в стороне", – отметил директор Шахтинского генерала Я.П.Бакланова казачьего кадетского корпуса Виталий Бобыльченко.Ученики из разных регионов страны не только изготавливают маскировочные сети и сдают кровь для раненых бойцов, но и регулярно отправляют в зону СВО гуманитарную помощь – теплую одежду, продукты, медикаменты, письма и детские рисунки.Кроме того, шахтинские казаки-кадеты вместе с наставниками и родителями делают саперные крюки, которые используют для разминирования гранат, изготавливают окопные свечи и легкие тактические носилки.
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российское казачество, луганская народная республика, россия
Российское казачество, Российское казачество, Луганская Народная Республика, Россия
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Воспитанники казачьих кадетских корпусов во внеурочное время активно помогают добровольческим казачьим отрядам и российским военным, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
"У 20 воспитанников и сотрудников нашего корпуса отцы, братья и даже дедушка принимают участие в специальной военной операции. Кадетский корпус не может оставаться в стороне", – отметил директор Шахтинского генерала Я.П.Бакланова казачьего кадетского корпуса Виталий Бобыльченко.
Ученики из разных регионов страны не только изготавливают маскировочные сети и сдают кровь для раненых бойцов, но и регулярно отправляют в зону СВО гуманитарную помощь – теплую одежду, продукты, медикаменты, письма и детские рисунки.
"Воспитанники казачьего кадетского корпуса имени К.И.Недорубова гордятся тем, что 245 блиндажных свечей, изготовленных их руками, будут освещать и согревать воинов между боями", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, шахтинские казаки-кадеты вместе с наставниками и родителями делают саперные крюки, которые используют для разминирования гранат, изготавливают окопные свечи и легкие тактические носилки.