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МСП Банк поддержал предпринимателей СКФО на 7,6 млрд рублей в 2022 году - РИА Новости, 14.02.2023
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МСП Банк поддержал предпринимателей СКФО на 7,6 млрд рублей в 2022 году
МСП Банк поддержал предпринимателей СКФО на 7,6 млрд рублей в 2022 году - РИА Новости, 14.02.2023
МСП Банк поддержал предпринимателей СКФО на 7,6 млрд рублей в 2022 году
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2022 году предоставил малому и среднему бизнесу Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) более 7,64 миллиарда... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:03
2023-02-14T16:03
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2022 году предоставил малому и среднему бизнесу Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) более 7,64 миллиарда рублей финансовой поддержки, сообщает пресс-служба кредитной организации."Учитывая докапитализацию банка на 1,1 миллиарда рублей специально для кредитования бизнеса в регионах Северного Кавказа, плановый показатель финансирования составлял 2,2 миллиарда рублей. Банк перевыполнил план более чем в три раза, выдав заемные средства на 7,64 миллиарда рублей", - отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, которого цитирует пресс-служба.Уточняется, что 862 миллиона рублей из общего объема финансирования, полученного от МСП Банка, предприниматели СКФО направили на инвестиционные проекты."В прошлом году мы говорили о необходимости повышения доступности финансовой поддержки малому и среднему бизнесу СКФО. На эти цели были направлены средства от докапитализации МСП Банка в 2022 году. Благодаря этому увеличивается доступность и растет охват предпринимателей финансовыми мерами поддержки. Это позволяет им лучше планировать свою деятельность и увереннее смотреть в будущее", - сказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Регионом-лидером по объемам полученной поддержки стала Чеченская Республика, где предпринимателям выделили 2,34 миллиарда рублей. В тройку лидеров вошли также Ингушетия (2,18 миллиарда рублей) и Дагестан (1,19 миллиарда рублей).По сообщению банка, до конца текущего года МСП Банк поддержит представителей малого и среднего бизнеса СКФО на общую сумму 3,35 миллиарда рублей. С начала года уже оказана поддержка на 312 миллионов рублей, из которых чуть больше половины – в рамках финансовой поддержки по гарантиям, а оставшаяся сумма – прямое кредитование.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20221212/ekspress-kreditovanie-1838073073.html
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мсп банк, корпорация мсп
МСП Банк, Корпорация МСП
16:03 14.02.2023
 

МСП Банк поддержал предпринимателей СКФО на 7,6 млрд рублей в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2022 году предоставил малому и среднему бизнесу Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) более 7,64 миллиарда рублей финансовой поддержки, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Учитывая докапитализацию банка на 1,1 миллиарда рублей специально для кредитования бизнеса в регионах Северного Кавказа, плановый показатель финансирования составлял 2,2 миллиарда рублей. Банк перевыполнил план более чем в три раза, выдав заемные средства на 7,64 миллиарда рублей", - отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, которого цитирует пресс-служба.
Вывеска МСП Банка
12 декабря 2022, 14:38
МСП Банк втрое увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования
Уточняется, что 862 миллиона рублей из общего объема финансирования, полученного от МСП Банка, предприниматели СКФО направили на инвестиционные проекты.
"В прошлом году мы говорили о необходимости повышения доступности финансовой поддержки малому и среднему бизнесу СКФО. На эти цели были направлены средства от докапитализации МСП Банка в 2022 году. Благодаря этому увеличивается доступность и растет охват предпринимателей финансовыми мерами поддержки. Это позволяет им лучше планировать свою деятельность и увереннее смотреть в будущее", - сказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Регионом-лидером по объемам полученной поддержки стала Чеченская Республика, где предпринимателям выделили 2,34 миллиарда рублей. В тройку лидеров вошли также Ингушетия (2,18 миллиарда рублей) и Дагестан (1,19 миллиарда рублей).
По сообщению банка, до конца текущего года МСП Банк поддержит представителей малого и среднего бизнеса СКФО на общую сумму 3,35 миллиарда рублей. С начала года уже оказана поддержка на 312 миллионов рублей, из которых чуть больше половины – в рамках финансовой поддержки по гарантиям, а оставшаяся сумма – прямое кредитование.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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6 февраля, 11:36
Объем поддержки предпринимателей МСП Банком за год превысил 124 млрд рублей
 
МСП БанкКорпорация МСП
 
 
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