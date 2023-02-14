https://ria.ru/20230214/podderzhka-1851936278.html
Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации
Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации - РИА Новости, 14.02.2023
Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации
Первый заместитель руководителя администрация президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов, заявил о необходимости помогать и поддерживать... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:08
2023-02-14T14:08
2023-02-14T14:08
специальная военная операция на украине
общество
россия
сергей кириенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843600700_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_0c9965f5845b9fcad7d47774a0f6bc08.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрация президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов, заявил о необходимости помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции. "У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои – все участники специальной военной операции. У меня к вам просто огромная просьба, этим сегодня занимаются штабы и "Мы вместе", и региональные уровни власти, но лучше вас людей никто не знает", - сказал Кириенко на марафоне "Муниципальный диалог" Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. "Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают", - добавил Кириенко.
https://ria.ru/20230214/rossiya-1851905648.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843600700_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_d3776af70e71fd11de652f42f15300c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кириенко
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Сергей Кириенко
Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации
Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников спецоперации
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрация президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов, заявил о необходимости помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции.
"У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои – все участники специальной военной операции. У меня к вам просто огромная просьба, этим сегодня занимаются штабы и "Мы вместе", и региональные уровни власти, но лучше вас людей никто не знает", - сказал Кириенко на марафоне "Муниципальный диалог" Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.
"Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают", - добавил Кириенко.