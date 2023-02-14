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Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/podderzhka-1851936278.html
Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации
Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации - РИА Новости, 14.02.2023
Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации
Первый заместитель руководителя администрация президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов, заявил о необходимости помогать и поддерживать... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:08
2023-02-14T14:08
специальная военная операция на украине
общество
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрация президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов, заявил о необходимости помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции. "У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои – все участники специальной военной операции. У меня к вам просто огромная просьба, этим сегодня занимаются штабы и "Мы вместе", и региональные уровни власти, но лучше вас людей никто не знает", - сказал Кириенко на марафоне "Муниципальный диалог" Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. "Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают", - добавил Кириенко.
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общество, россия, сергей кириенко
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Сергей Кириенко
14:08 14.02.2023
 
Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации

Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОбучение военных ВС России
Обучение военных ВС России - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрация президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов, заявил о необходимости помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции.
"У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои – все участники специальной военной операции. У меня к вам просто огромная просьба, этим сегодня занимаются штабы и "Мы вместе", и региональные уровни власти, но лучше вас людей никто не знает", - сказал Кириенко на марафоне "Муниципальный диалог" Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.
"Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают", - добавил Кириенко.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСергей Кириенко
 
 
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