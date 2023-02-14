https://ria.ru/20230214/period-1852015978.html

У московских крякв, лис и бобров начался брачный период

У московских крякв, лис и бобров начался брачный период - РИА Новости, 14.02.2023

У московских крякв, лис и бобров начался брачный период

Брачный период начался в феврале у московских крякв, лис и бобров, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:27

2023-02-14T18:27

2023-02-14T18:27

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Брачный период начался в феврале у московских крякв, лис и бобров, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Одними из самых первых пары начинают создавать кряквы. С середины февраля можно наблюдать брачный танец этих уток. За самкой кряквы могут ухаживать сразу несколько самцов, ведь их численность обычно выше. Выбрав будущую партнершу, самцы втягивают и вытягивают шею, периодически хлопая крыльями и издавая резкие звуки. Подобный брачный ритуал наблюдается и у других водоплавающих птиц – чирков, огарей", - говорится в сообщении. Отмечается, что у бобров любовная пора тоже начинается в феврале. "Конфетно-букетный период" проходит подо льдом в хатке, где они пережидают зиму. Эти грызуны приносят потомство всего один раз в год, а беременность у самок длится более 3 месяцев. "Февраль – "месяц любви" и для лис. Самке приходится делать важный выбор: за ее внимание часто борются сразу несколько самцов. Из-за этого среди лис-самцов случаются драки, ведь самка по законам природы выбирает самого достойного претендента", - говорится в сообщении. В начале весны возле лисьих нор можно будет заметить кучки грунта: перед заведением потомства молодые семьи обустраивают свои "гнездышки".

https://ria.ru/20230214/schenki-1851979723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, животные