https://ria.ru/20230214/pensiya-1851881380.html

В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России

В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России - РИА Новости, 14.02.2023

В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России

За прошлый год общее число получателей пенсии в России сократилось с 42,2 до 41,8 миллиона человек, причем в основном за счет работающих пенсионеров, следует из РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:10

2023-02-14T11:10

2023-02-14T16:00

общество

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пенсия

пенсионная реформа в россии

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. За прошлый год общее число получателей пенсии в России сократилось с 42,2 до 41,8 миллиона человек, причем в основном за счет работающих пенсионеров, следует из данных Социального фонда (бывшего Пенсионного).При этом число неработающих пенсионеров практически не изменилось — 33,8 миллиона против 33,9 миллиона человек, а вот число работающих снизилось на 500 тысяч — с 8,4 миллиона до 7,9 миллиона человек.По информации Соцфонда, средний размер пенсии составляет 19 322 рубля, для неработающих пенсионеров — 20 239 рублей, а для работающих — 15 398 рублей.Наиболее высокий показатель среднего размера пенсий у тех, кто получает ее за выслугу лет, — у них он составляет 850 500 рублей, а у работающих пенсионеров — 920 134. Такие пенсии могут назначать федеральным гражданским госслужащим, военным, космонавтам и работникам летно-испытательного состава при наличии длительного стажа.

https://ria.ru/20230206/pensii-1850004288.html

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