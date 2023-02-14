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В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России - РИА Новости, 14.02.2023
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В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России
В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России - РИА Новости, 14.02.2023
В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России
За прошлый год общее число получателей пенсии в России сократилось с 42,2 до 41,8 миллиона человек, причем в основном за счет работающих пенсионеров, следует из РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:10
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общество
россия
пенсионеры
пенсия
пенсионная реформа в россии
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. За прошлый год общее число получателей пенсии в России сократилось с 42,2 до 41,8 миллиона человек, причем в основном за счет работающих пенсионеров, следует из данных Социального фонда (бывшего Пенсионного).При этом число неработающих пенсионеров практически не изменилось — 33,8 миллиона против 33,9 миллиона человек, а вот число работающих снизилось на 500 тысяч — с 8,4 миллиона до 7,9 миллиона человек.По информации Соцфонда, средний размер пенсии составляет 19 322 рубля, для неработающих пенсионеров — 20 239 рублей, а для работающих — 15 398 рублей.Наиболее высокий показатель среднего размера пенсий у тех, кто получает ее за выслугу лет, — у них он составляет 850 500 рублей, а у работающих пенсионеров — 920 134. Такие пенсии могут назначать федеральным гражданским госслужащим, военным, космонавтам и работникам летно-испытательного состава при наличии длительного стажа.
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общество, россия, пенсионеры, пенсия, пенсионная реформа в россии, пенсионный фонд рф
Общество, Россия, Пенсионеры, Пенсия, Пенсионная реформа в России, Пенсионный фонд РФ
11:10 14.02.2023 (обновлено: 16:00 14.02.2023)
 
В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России

Соцфонд: число пенсионеров в России снизилось до 41,8 миллиона человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПенсионеры сидят на качелях в Капотне
Пенсионеры сидят на качелях в Капотне - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пенсионеры сидят на качелях в Капотне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. За прошлый год общее число получателей пенсии в России сократилось с 42,2 до 41,8 миллиона человек, причем в основном за счет работающих пенсионеров, следует из данных Социального фонда (бывшего Пенсионного).
При этом число неработающих пенсионеров практически не изменилось — 33,8 миллиона против 33,9 миллиона человек, а вот число работающих снизилось на 500 тысяч — с 8,4 миллиона до 7,9 миллиона человек.
По информации Соцфонда, средний размер пенсии составляет 19 322 рубля, для неработающих пенсионеров — 20 239 рублей, а для работающих — 15 398 рублей.
Наиболее высокий показатель среднего размера пенсий у тех, кто получает ее за выслугу лет, — у них он составляет 850 500 рублей, а у работающих пенсионеров — 920 134. Такие пенсии могут назначать федеральным гражданским госслужащим, военным, космонавтам и работникам летно-испытательного состава при наличии длительного стажа.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 12:52
Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня
 
ОбществоРоссияПенсионерыПенсияПенсионная реформа в РоссииПенсионный фонд РФ
 
 
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