https://ria.ru/20230214/pensiya-1851881380.html
В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России
В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России - РИА Новости, 14.02.2023
В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России
За прошлый год общее число получателей пенсии в России сократилось с 42,2 до 41,8 миллиона человек, причем в основном за счет работающих пенсионеров, следует из РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:10
2023-02-14T11:10
2023-02-14T16:00
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пенсия
пенсионная реформа в россии
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. За прошлый год общее число получателей пенсии в России сократилось с 42,2 до 41,8 миллиона человек, причем в основном за счет работающих пенсионеров, следует из данных Социального фонда (бывшего Пенсионного).При этом число неработающих пенсионеров практически не изменилось — 33,8 миллиона против 33,9 миллиона человек, а вот число работающих снизилось на 500 тысяч — с 8,4 миллиона до 7,9 миллиона человек.По информации Соцфонда, средний размер пенсии составляет 19 322 рубля, для неработающих пенсионеров — 20 239 рублей, а для работающих — 15 398 рублей.Наиболее высокий показатель среднего размера пенсий у тех, кто получает ее за выслугу лет, — у них он составляет 850 500 рублей, а у работающих пенсионеров — 920 134. Такие пенсии могут назначать федеральным гражданским госслужащим, военным, космонавтам и работникам летно-испытательного состава при наличии длительного стажа.
https://ria.ru/20230206/pensii-1850004288.html
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общество, россия, пенсионеры, пенсия, пенсионная реформа в россии, пенсионный фонд рф
Общество, Россия, Пенсионеры, Пенсия, Пенсионная реформа в России, Пенсионный фонд РФ
11:10 14.02.2023 (обновлено: 16:00 14.02.2023)
В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России
Соцфонд: число пенсионеров в России снизилось до 41,8 миллиона человек
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. За прошлый год общее число получателей пенсии в России сократилось с 42,2 до 41,8 миллиона человек, причем в основном за счет работающих пенсионеров, следует из данных Социального фонда (бывшего Пенсионного).
При этом число неработающих пенсионеров практически не изменилось — 33,8 миллиона против 33,9 миллиона человек, а вот число работающих снизилось на 500 тысяч — с 8,4 миллиона до 7,9 миллиона человек.
По информации Соцфонда
, средний размер пенсии составляет 19 322 рубля, для неработающих пенсионеров — 20 239 рублей, а для работающих — 15 398 рублей.
Наиболее высокий показатель среднего размера пенсий у тех, кто получает ее за выслугу лет, — у них он составляет 850 500 рублей, а у работающих пенсионеров — 920 134. Такие пенсии могут назначать федеральным гражданским госслужащим, военным, космонавтам и работникам летно-испытательного состава при наличии длительного стажа.