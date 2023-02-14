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Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной - РИА Новости, 14.02.2023
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Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной
Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной - РИА Новости, 14.02.2023
Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной
Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:07
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общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной. Это касается и улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час", - написал Собянин в своем телеграм-канале.По словам мэра, 26 февраля городские парковки заработают по обычному графику: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. "Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни", - подчеркнул градоначальник.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
17:07 14.02.2023 (обновлено: 17:17 14.02.2023)
 
Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной

Собянин: парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМашина на парковке
Машина на парковке - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Машина на парковке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной. Это касается и улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, 26 февраля городские парковки заработают по обычному графику: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. "Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни", - подчеркнул градоначальник.
Изменение тарифов на платных парковках Москвы
24 декабря 2022, 08:00Инфографика
Изменение тарифов на платных парковках Москвы
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ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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