https://ria.ru/20230214/ovchinskiy-1851935115.html

Владислав Овчинский: семинар о мерах поддержки для бизнеса пройдет в Москве

Владислав Овчинский: семинар о мерах поддержки для бизнеса пройдет в Москве - РИА Новости, 14.02.2023

Владислав Овчинский: семинар о мерах поддержки для бизнеса пройдет в Москве

Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) проведёт 16 февраля семинар для промышленников и инвесторов о мерах городской поддержки,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:06

2023-02-14T14:06

2023-02-14T14:06

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) проведёт 16 февраля семинар для промышленников и инвесторов о мерах городской поддержки, сообщил глава департамента Владислав Овчинский."Сегодня промышленникам доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов поддержки. Мы расширяем список сервисов Инвестпортала Москвы, предлагаем новые решения в "Банке технологий". Компании могут получить статус промышленного комплекса, взять льготные кредиты или воспользоваться помощью специалистов в подборе площадки под размещение производства", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что развитая инфраструктура, открытый предприятиям и инвесторам доступ к широкому пулу системных и антикризисных мер поддержки позволяют обеспечить максимально комфортные условия для создания и ведения бизнеса на территории города.Уточняется, что семинар о мерах поддержки пройдет в рамках цикла "Семинары для бизнеса", принять участие в нем сможет любой желающий. В ходе семинара участникам расскажут об этапах, которые проходит инвестор с момента инициирования проекта до его реализации, какие объекты инвестиционной инфраструктуры созданы в Москве, как получить статус промышленного комплекса, какие преимущества и льготы есть для арендаторов и резидентов площадки в особой экономической зоне "Технополис Москва".

https://ria.ru/20230209/3d-pechat-1850763953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский