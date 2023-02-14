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Владислав Овчинский: семинар о мерах поддержки для бизнеса пройдет в Москве - РИА Новости, 14.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Владислав Овчинский: семинар о мерах поддержки для бизнеса пройдет в Москве
Владислав Овчинский: семинар о мерах поддержки для бизнеса пройдет в Москве - РИА Новости, 14.02.2023
Владислав Овчинский: семинар о мерах поддержки для бизнеса пройдет в Москве
Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) проведёт 16 февраля семинар для промышленников и инвесторов о мерах городской поддержки,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:06
2023-02-14T14:06
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) проведёт 16 февраля семинар для промышленников и инвесторов о мерах городской поддержки, сообщил глава департамента Владислав Овчинский."Сегодня промышленникам доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов поддержки. Мы расширяем список сервисов Инвестпортала Москвы, предлагаем новые решения в "Банке технологий". Компании могут получить статус промышленного комплекса, взять льготные кредиты или воспользоваться помощью специалистов в подборе площадки под размещение производства", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что развитая инфраструктура, открытый предприятиям и инвесторам доступ к широкому пулу системных и антикризисных мер поддержки позволяют обеспечить максимально комфортные условия для создания и ведения бизнеса на территории города.Уточняется, что семинар о мерах поддержки пройдет в рамках цикла "Семинары для бизнеса", принять участие в нем сможет любой желающий. В ходе семинара участникам расскажут об этапах, которые проходит инвестор с момента инициирования проекта до его реализации, какие объекты инвестиционной инфраструктуры созданы в Москве, как получить статус промышленного комплекса, какие преимущества и льготы есть для арендаторов и резидентов площадки в особой экономической зоне "Технополис Москва".
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
14:06 14.02.2023
 

Владислав Овчинский: семинар о мерах поддержки для бизнеса пройдет в Москве

© Пресс-служба ДИППОвчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) проведёт 16 февраля семинар для промышленников и инвесторов о мерах городской поддержки, сообщил глава департамента Владислав Овчинский.
"Сегодня промышленникам доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов поддержки. Мы расширяем список сервисов Инвестпортала Москвы, предлагаем новые решения в "Банке технологий". Компании могут получить статус промышленного комплекса, взять льготные кредиты или воспользоваться помощью специалистов в подборе площадки под размещение производства", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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Овчинский: технологию 3D-печати огнеупорных материалов разработали в Москве
Он добавил, что развитая инфраструктура, открытый предприятиям и инвесторам доступ к широкому пулу системных и антикризисных мер поддержки позволяют обеспечить максимально комфортные условия для создания и ведения бизнеса на территории города.
Уточняется, что семинар о мерах поддержки пройдет в рамках цикла "Семинары для бизнеса", принять участие в нем сможет любой желающий. В ходе семинара участникам расскажут об этапах, которые проходит инвестор с момента инициирования проекта до его реализации, какие объекты инвестиционной инфраструктуры созданы в Москве, как получить статус промышленного комплекса, какие преимущества и льготы есть для арендаторов и резидентов площадки в особой экономической зоне "Технополис Москва".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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