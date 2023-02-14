https://ria.ru/20230214/otravlenie-1851948989.html
В Хакасии трое школьников отравились, покурив электронные сигареты
В Хакасии трое школьников отравились, покурив электронные сигареты - РИА Новости, 14.02.2023
В Хакасии трое школьников отравились, покурив электронные сигареты
Три ученика школы в Абакане отравились после курения электронных сигарет и были госпитализированы, сообщило управление Роспотребнадзора по Хакасии. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:54
2023-02-14T14:54
2023-02-14T14:54
происшествия
здоровье - общество
абакан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика хакасия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Три ученика школы в Абакане отравились после курения электронных сигарет и были госпитализированы, сообщило управление Роспотребнадзора по Хакасии. "В управление поступила информация об отравлении трех несовершеннолетних детей никотинсодержащей продукцией в одной из школ Абакана. Школьники обратились за медицинской помощью после курения электронных сигарет (вейпов). Дети госпитализированы для наблюдения за состоянием их здоровья. При опросе пострадавшие отказываются сообщать, где была приобретена жидкость для вейпа", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что с начала года в Хакасии зарегистрировано уже пять случаев отравления детей после курения электронных сигарет.
https://ria.ru/20220905/veyp-1814068602.html
абакан
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, абакан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика хакасия
Происшествия, Здоровье - Общество, Абакан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Хакасия
В Хакасии трое школьников отравились, покурив электронные сигареты
В Абакане госпитализировали троих школьников, отравившихся после курения вейпов