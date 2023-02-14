https://ria.ru/20230214/otravlenie-1851948989.html

В Хакасии трое школьников отравились, покурив электронные сигареты

В Хакасии трое школьников отравились, покурив электронные сигареты - РИА Новости, 14.02.2023

В Хакасии трое школьников отравились, покурив электронные сигареты

Три ученика школы в Абакане отравились после курения электронных сигарет и были госпитализированы, сообщило управление Роспотребнадзора по Хакасии. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:54

2023-02-14T14:54

2023-02-14T14:54

происшествия

здоровье - общество

абакан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика хакасия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Три ученика школы в Абакане отравились после курения электронных сигарет и были госпитализированы, сообщило управление Роспотребнадзора по Хакасии. "В управление поступила информация об отравлении трех несовершеннолетних детей никотинсодержащей продукцией в одной из школ Абакана. Школьники обратились за медицинской помощью после курения электронных сигарет (вейпов). Дети госпитализированы для наблюдения за состоянием их здоровья. При опросе пострадавшие отказываются сообщать, где была приобретена жидкость для вейпа", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что с начала года в Хакасии зарегистрировано уже пять случаев отравления детей после курения электронных сигарет.

https://ria.ru/20220905/veyp-1814068602.html

абакан

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, абакан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика хакасия