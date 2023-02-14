https://ria.ru/20230214/osmotr-1851963328.html

Экипаж МКС начал осмотр "Прогресса" с помощью американского манипулятора

Экипаж МКС начал осмотр "Прогресса" с помощью американского манипулятора - РИА Новости, 14.02.2023

Экипаж МКС начал осмотр "Прогресса" с помощью американского манипулятора

Экипаж Международной космической станции приступил к осмотру грузовика "Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения с помощью манипулятора американского... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:40

2023-02-14T15:40

2023-02-14T15:40

земля

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826860556_0:0:878:494_1920x0_80_0_0_69eac8b02ba6f50b4a6cde7b7daec313.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции приступил к осмотру грузовика "Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения с помощью манипулятора американского сегмента станции, следует из трансляции НАСА. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что экипаж МКС попытается добраться с помощью манипулятора на американском сегменте станции до корабля и сфотографировать, а также снять на видео возможное место повреждений его обшивки. В минувшую субботу "Роскосмос" объявил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля, на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в нем. В прошлом году уже произошла похожая ситуация. Тепловой контур пилотируемого корабля "Союз МС-22" разрегметизировался 15 декабря. В "Роскосмосе" назвали причиной попадание микрометеорита, и позднее даже показали фотографию пробитой обшивки корабля. Экипаж "Союза МС-22" – россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, было решено вернуть на "Союзе МС-23", а сам следующий пилотируемый корабль отправить в беспилотном режиме чуть ранее плана (20 февраля вместо 16 марта). "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа после того, как прилетит новый корабль. Однако из-за похожей аварии с ещё одним кораблем старт "Союза" перенесли, он должен состояться до 10 марта. Специалисты перепроверят процесс создания "Прогрессов", а также попытаются сфотографировать повреждение грузового корабля. Пилотируемый корабль полетит на МКС после того, как будет понятно, отличается ли причина разгерметизации "Прогресса МС-21" от "Союза МС-22".

https://ria.ru/20230214/mks-1851894857.html

https://ria.ru/20230207/progress-1850182260.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)