Экипаж МКС начал осмотр "Прогресса" с помощью американского манипулятора
Экипаж МКС начал осмотр грузовика "Прогресс МС-21" с помощью американского манипулятора
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции приступил к осмотру грузовика "Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения с помощью манипулятора американского сегмента станции, следует из трансляции НАСА.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что экипаж МКС попытается добраться с помощью манипулятора на американском сегменте станции до корабля и сфотографировать, а также снять на видео возможное место повреждений его обшивки.
В минувшую субботу "Роскосмос" объявил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля, на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в нем.
В прошлом году уже произошла похожая ситуация. Тепловой контур пилотируемого корабля "Союз МС-22" разрегметизировался 15 декабря. В "Роскосмосе" назвали причиной попадание микрометеорита, и позднее даже показали фотографию пробитой обшивки корабля.
Экипаж "Союза МС-22" – россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, было решено вернуть на "Союзе МС-23", а сам следующий пилотируемый корабль отправить в беспилотном режиме чуть ранее плана (20 февраля вместо 16 марта). "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа после того, как прилетит новый корабль.
Однако из-за похожей аварии с ещё одним кораблем старт "Союза" перенесли, он должен состояться до 10 марта. Специалисты перепроверят процесс создания "Прогрессов", а также попытаются сфотографировать повреждение грузового корабля. Пилотируемый корабль полетит на МКС после того, как будет понятно, отличается ли причина разгерметизации "Прогресса МС-21" от "Союза МС-22".
7 февраля, 08:16"Прогресс МС-20" отстыковался от МКС перед затоплением