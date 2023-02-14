СМИ: США обсуждают передачу Украине оружия, перехваченного у берегов Йемена
WSJ: США обсуждают передачу Украине оружия, перехваченного у берегов Йемена
© AP Photo / Nam Y. HuhСторонники Демократической партии в Чикаго
© AP Photo / Nam Y. Huh
Сторонники Демократической партии в Чикаго. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американские военные рассматривают возможность передачи Украине конфискованного оружия и боеприпасов, которые контрабандой переправлялись повстанцам в Йемене, но были перехвачены, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительствах США и европейских стран.
По словам неназванных представителей администрации США, обсуждается передача Киеву 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, небольшого количества противотанковых ракет и более 7 тысяч взрывателей.
Как отмечает издание, речь идет об арсенале, изъятом в последние месяцы у побережья Йемена на суднах контрабандистов, которые подозреваются в связях с Ираном.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.