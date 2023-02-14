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СМИ: США обсуждают передачу Украине оружия, перехваченного у берегов Йемена - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/oruzhie-1852037100.html
СМИ: США обсуждают передачу Украине оружия, перехваченного у берегов Йемена
СМИ: США обсуждают передачу Украине оружия, перехваченного у берегов Йемена - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ: США обсуждают передачу Украине оружия, перехваченного у берегов Йемена
Американские военные рассматривают возможность передачи Украине конфискованного оружия и боеприпасов, которые контрабандой переправлялись повстанцам в Йемене,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T21:07
2023-02-14T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
нато
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американские военные рассматривают возможность передачи Украине конфискованного оружия и боеприпасов, которые контрабандой переправлялись повстанцам в Йемене, но были перехвачены, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительствах США и европейских стран. По словам неназванных представителей администрации США, обсуждается передача Киеву 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, небольшого количества противотанковых ракет и более 7 тысяч взрывателей. Как отмечает издание, речь идет об арсенале, изъятом в последние месяцы у побережья Йемена на суднах контрабандистов, которые подозреваются в связях с Ираном. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230214/evropa-1851940151.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, нато, дмитрий песков, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Дмитрий Песков, США
21:07 14.02.2023
 
СМИ: США обсуждают передачу Украине оружия, перехваченного у берегов Йемена

WSJ: США обсуждают передачу Украине оружия, перехваченного у берегов Йемена

© AP Photo / Nam Y. HuhСторонники Демократической партии в Чикаго
Сторонники Демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Сторонники Демократической партии в Чикаго. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американские военные рассматривают возможность передачи Украине конфискованного оружия и боеприпасов, которые контрабандой переправлялись повстанцам в Йемене, но были перехвачены, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительствах США и европейских стран.
По словам неназванных представителей администрации США, обсуждается передача Киеву 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, небольшого количества противотанковых ракет и более 7 тысяч взрывателей.
Как отмечает издание, речь идет об арсенале, изъятом в последние месяцы у побережья Йемена на суднах контрабандистов, которые подозреваются в связях с Ираном.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 14:18Специальная военная операция на Украине
США добились своего на Украине и в Европе, признали читатели WP
 
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