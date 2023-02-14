Рейтинг@Mail.ru
Боррель заявил, что летальное оружие для ЕС можно покупать через фонд мира - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/oruzhie-1851910588.html
Боррель заявил, что летальное оружие для ЕС можно покупать через фонд мира
Боррель заявил, что летальное оружие для ЕС можно покупать через фонд мира - РИА Новости, 14.02.2023
Боррель заявил, что летальное оружие для ЕС можно покупать через фонд мира
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на Совете глав МИД стран ЕС, который пройдет 20 февраля, намерен выступить с предложением по совместным... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:38
2023-02-14T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_c3107f67a4c43ffd04575f1ee780758b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на Совете глав МИД стран ЕС, который пройдет 20 февраля, намерен выступить с предложением по совместным закупкам боеприпасов странами ЕС. "Как вы знаете, посредством Европейского фонда мира мы выделяем финансирование для государств-членов ЕС для осуществления закупок… Я считаю, что через Европейский фонд мира можно мобилизовать средства. Сейчас каждая страна работает отдельно, я не вижу противоречий в связи с этим фондом, который является межправительственным фондом, это не бюджет ЕС. Нельзя покупать летальное вооружение за средства европейского бюджета", - заявил он во вторник перед началом заседания в Брюсселе американской Контактной группы по Украине, которое проходит в рамках очередной встречи глав минобороны стран НАТО. "Я намерен выступить с соответствующим предложением на Совете глав МИД в понедельник (20 февраля – ред.)", - добавил Боррель.
https://ria.ru/20230203/borrel-1849479547.html
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_789d1922b53b344f48819a57e5d749d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Украина
12:38 14.02.2023
 
Боррель заявил, что летальное оружие для ЕС можно покупать через фонд мира

Глава дипломатии Боррель предложит закупать летальное оружие через Европейский фонд мира

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на Совете глав МИД стран ЕС, который пройдет 20 февраля, намерен выступить с предложением по совместным закупкам боеприпасов странами ЕС.
"Как вы знаете, посредством Европейского фонда мира мы выделяем финансирование для государств-членов ЕС для осуществления закупок… Я считаю, что через Европейский фонд мира можно мобилизовать средства. Сейчас каждая страна работает отдельно, я не вижу противоречий в связи с этим фондом, который является межправительственным фондом, это не бюджет ЕС. Нельзя покупать летальное вооружение за средства европейского бюджета", - заявил он во вторник перед началом заседания в Брюсселе американской Контактной группы по Украине, которое проходит в рамках очередной встречи глав минобороны стран НАТО.
"Я намерен выступить с соответствующим предложением на Совете глав МИД в понедельник (20 февраля – ред.)", - добавил Боррель.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 12:25
Боррель рассказал, почему Европа должна давать Киеву оружие
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельЖозеп БоррельЕвросоюзНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала