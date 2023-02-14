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Боррель заявил, что летальное оружие для ЕС можно покупать через фонд мира

Боррель заявил, что летальное оружие для ЕС можно покупать через фонд мира - РИА Новости, 14.02.2023

Боррель заявил, что летальное оружие для ЕС можно покупать через фонд мира

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на Совете глав МИД стран ЕС, который пройдет 20 февраля, намерен выступить с предложением по совместным... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:38

2023-02-14T12:38

2023-02-14T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

брюссель

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на Совете глав МИД стран ЕС, который пройдет 20 февраля, намерен выступить с предложением по совместным закупкам боеприпасов странами ЕС. "Как вы знаете, посредством Европейского фонда мира мы выделяем финансирование для государств-членов ЕС для осуществления закупок… Я считаю, что через Европейский фонд мира можно мобилизовать средства. Сейчас каждая страна работает отдельно, я не вижу противоречий в связи с этим фондом, который является межправительственным фондом, это не бюджет ЕС. Нельзя покупать летальное вооружение за средства европейского бюджета", - заявил он во вторник перед началом заседания в Брюсселе американской Контактной группы по Украине, которое проходит в рамках очередной встречи глав минобороны стран НАТО. "Я намерен выступить с соответствующим предложением на Совете глав МИД в понедельник (20 февраля – ред.)", - добавил Боррель.

https://ria.ru/20230203/borrel-1849479547.html

брюссель

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, нато, украина