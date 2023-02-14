Боррель заявил, что летальное оружие для ЕС можно покупать через фонд мира
Глава дипломатии Боррель предложит закупать летальное оружие через Европейский фонд мира
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на Совете глав МИД стран ЕС, который пройдет 20 февраля, намерен выступить с предложением по совместным закупкам боеприпасов странами ЕС.
"Как вы знаете, посредством Европейского фонда мира мы выделяем финансирование для государств-членов ЕС для осуществления закупок… Я считаю, что через Европейский фонд мира можно мобилизовать средства. Сейчас каждая страна работает отдельно, я не вижу противоречий в связи с этим фондом, который является межправительственным фондом, это не бюджет ЕС. Нельзя покупать летальное вооружение за средства европейского бюджета", - заявил он во вторник перед началом заседания в Брюсселе американской Контактной группы по Украине, которое проходит в рамках очередной встречи глав минобороны стран НАТО.
"Я намерен выступить с соответствующим предложением на Совете глав МИД в понедельник (20 февраля – ред.)", - добавил Боррель.
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