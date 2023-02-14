https://ria.ru/20230214/opasnost-1851835631.html

В США рассказали о смертельной ошибке, связанной с Украиной

В США рассказали о смертельной ошибке, связанной с Украиной - РИА Новости, 14.02.2023

В США рассказали о смертельной ошибке, связанной с Украиной

Одержимость американского правительства Украиной ставит под угрозу США и их союзников, пишет в статье для издания The American Thinker обозреватель Эл... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T06:05

2023-02-14T06:05

2023-02-14T06:09

украина

сша

россия

джо байден

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Одержимость американского правительства Украиной ставит под угрозу США и их союзников, пишет в статье для издания The American Thinker обозреватель Эл Биненфелд.Президент США Джо Байден и "военные ястребы" совершают смертельную ошибку, констатирует Биненфелд. Официальный Вашингтон, являющийся крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, истощает американские запасы оружия настолько быстро и существенно, что страна рискует утратить способность защищаться от реальных угроз для собственной национальной безопасности."Неужели Украина теперь стала более ценным союзником, чем страны с сильными экономиками? Благодаря администрации Байдена ресурсы Соединенных Штатов теперь ограничены, и нам приходится очень тщательно выбирать друзей", - резюмировал Биненфелд.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230213/naemniki-1851796391.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, джо байден, нато, в мире