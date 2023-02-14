06:05 14.02.2023 (обновлено: 06:09 14.02.2023)
В США рассказали о смертельной ошибке, связанной с Украиной
The American Thinker: Украина ставит под угрозу США и их союзников
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Одержимость американского правительства Украиной ставит под угрозу США и их союзников, пишет в статье для издания The American Thinker обозреватель Эл Биненфелд.
"Кто в здравом уме мог сделать Украину центральным элементом внешней политики Америки?" – задается вопросом эксперт.
Президент США Джо Байден и "военные ястребы" совершают смертельную ошибку, констатирует Биненфелд. Официальный Вашингтон, являющийся крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, истощает американские запасы оружия настолько быстро и существенно, что страна рискует утратить способность защищаться от реальных угроз для собственной национальной безопасности.
"Неужели Украина теперь стала более ценным союзником, чем страны с сильными экономиками? Благодаря администрации Байдена ресурсы Соединенных Штатов теперь ограничены, и нам приходится очень тщательно выбирать друзей", - резюмировал Биненфелд.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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