https://ria.ru/20230214/onlayn-servis-1851875010.html

Фонд развития территорий усовершенствовал онлайн-сервис для дольщиков

Фонд развития территорий усовершенствовал онлайн-сервис для дольщиков - РИА Новости, 14.02.2023

Фонд развития территорий усовершенствовал онлайн-сервис для дольщиков

Фонд развития территорий упростил процесс онлайн-приема документов от граждан – участников долевого строительства, которым по решениям наблюдательного совета... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:48

2023-02-14T10:48

2023-02-14T10:48

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

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МОСКВА, 14 фев - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий упростил процесс онлайн-приема документов от граждан – участников долевого строительства, которым по решениям наблюдательного совета фонда назначены денежные компенсации, сообщила пресс-служба организации.Прием заявлений на денежные выплаты в режиме онлайн ведется на сайте Фонда развития территорий с июля 2022 года. Как уточняется в сообщении, теперь для подачи документов не нужно дополнительно оформлять электронную цифровую подпись, достаточно подтвержденной учетной записи на портале госуслуг."Для подачи заявления на выплату в онлайн-формате необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте фонда. При этом сам личный кабинет гражданина теперь интегрирован с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, у граждан появилась возможность подтвердить личность посредством действующей учетной записи на портале "Госуслуги". Это удобно, быстро и просто. Для интеграции этой системы потребовалась серьезная работа по направлению информационных технологий", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.Помимо онлайн-сервиса, подать заявление на выплату компенсации можно также почтовым отправлением.К настоящему времени денежные компенсации от Фонда развития территорий получили свыше 1,1 тысячи дольщиков, подававших заявления на выплаты через личный кабинет на сайте фонда. "Общая сумма выплаченных средств по онлайн-заявлениям превысила 3,8 миллиарда рублей", - рассказал исполнительный директор фонда Константин Тимофеев, слова которого приводятся в сообщении.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что с 2019 года Фонд развития территорий и российские регионы совокупно выплатили почти 43 тысячам пострадавшим дольщикам 113,4 миллиарда рублей. Всего же в 2019-2022 годах с помощью ресурсов фонда и региональных механизмов были восстановлены права примерно 163 тысяч обманутых дольщиков. В частности, благодаря федеральным мерам поддержки в правах восстановлены около 70 тысяч граждан.Только в 2022 году Фондом развития территорий и региональными властями были решены проблемы 54 тысяч пострадавших участников долевого строительства. С помощью механизмов фонда достроили 110 проблемных объектов для более чем 13 тысяч дольщиков. Еще примерно 16 тысяч человек получили от фонда денежные компенсации суммарно на 55,8 миллиарда рублей.Фонд защиты прав дольщиков (с 1 января 2022 года вошел в Фонд развития территорий) был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций.

https://ria.ru/20230209/khusnullin-1850903982.html

https://ria.ru/20230207/proekty-1850310604.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье