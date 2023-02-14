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Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/obstrel-1852032831.html
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки - РИА Новости, 14.02.2023
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки
Украинские войска в 19.50 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T20:17
2023-02-14T20:17
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
горловка
сцкк
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска в 19.50 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.50 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 16.40 ведомство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851955871.html
макеевка
донецкая народная республика
горловка
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макеевка, донецкая народная республика, горловка, сцкк, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, НАТО, Стирол, Происшествия
20:17 14.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска в 19.50 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.50 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Кроме того, в 16.40 ведомство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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