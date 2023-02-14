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ВСУ вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.02.2023

ВСУ вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:11

2023-02-14T15:11

2023-02-14T15:11

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

украина

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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован в 13.50, было выпущено так же четыре снаряда "натовского" калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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