Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по ДНР 19 снарядов - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/obstrel-1851929736.html
Украинские войска выпустили по ДНР 19 снарядов
Украинские войска выпустили по ДНР 19 снарядов - РИА Новости, 14.02.2023
Украинские войска выпустили по ДНР 19 снарядов
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив с начала суток 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:48
2023-02-14T13:48
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив с начала суток 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00:11 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 00:14 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 00:15 – населенный пункт Авдеевка – Ясиноватский район: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 12.55 украинские военные выпустили еще три снаряда указанного калибра по Куйбышевскоу району Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851921929.html
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
13:48 14.02.2023
 
Украинские войска выпустили по ДНР 19 снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по региону 19 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив с начала суток 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00:11 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 00:14 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 00:15 – населенный пункт Авдеевка – Ясиноватский район: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Здание в центре Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 13:23Специальная военная операция на Украине
ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин
Кроме того, в 12.55 украинские военные выпустили еще три снаряда указанного калибра по Куйбышевскоу району Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала