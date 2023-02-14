https://ria.ru/20230214/obstrel-1851929736.html

Украинские войска выпустили по ДНР 19 снарядов

Украинские войска выпустили по ДНР 19 снарядов - РИА Новости, 14.02.2023

Украинские войска выпустили по ДНР 19 снарядов

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив с начала суток 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:48

2023-02-14T13:48

2023-02-14T13:48

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив с начала суток 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00:11 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 00:14 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 00:15 – населенный пункт Авдеевка – Ясиноватский район: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 12.55 украинские военные выпустили еще три снаряда указанного калибра по Куйбышевскоу району Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851921929.html

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия