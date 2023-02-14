https://ria.ru/20230214/obstrel-1851927605.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 14.02.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:39

2023-02-14T13:39

2023-02-14T13:39

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 13.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 13.15 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. О последствиях пока не сообщалось. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851920477.html

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, происшествия