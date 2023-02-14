https://ria.ru/20230214/obstrel-1851927605.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 14.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:39
2023-02-14T13:39
2023-02-14T13:39
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 13.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 13.15 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. О последствиях пока не сообщалось. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851920477.html
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42b2551c7bbdd1f0cd7c05d22faff23d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ за десять минут выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов