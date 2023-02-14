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Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/obstrel-1851877881.html
Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра
Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра - РИА Новости, 14.02.2023
Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра
Украинские войска ночью обстреливали города Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:01
2023-02-14T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
каховка
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 фев – РИА Новости. Украинские войска ночью обстреливали города Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив в общей сложности 41 снаряд, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Днепряны выпустив в общей сложности 41 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего же, за сутки, по его словам, украинские войска выпустили около 90 снарядов по городам и селам Херсонской области.
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новая каховка
каховка
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в мире, новая каховка, каховка, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Каховка, Днепр (город)
11:01 14.02.2023
 
Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра

Ночью украинские войска выпустили 41 снаряд по городам и селам левобережья Днепра

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 фев – РИА Новости. Украинские войска ночью обстреливали города Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив в общей сложности 41 снаряд, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Днепряны выпустив в общей сложности 41 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Всего же, за сутки, по его словам, украинские войска выпустили около 90 снарядов по городам и селам Херсонской области.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 09:35Специальная военная операция на Украине
Сальдо рассказал, как пособники Украины работают на нужды российской армии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаКаховкаДнепр (город)
 
 
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