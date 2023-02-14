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Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра
Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра - РИА Новости, 14.02.2023
Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра
Украинские войска ночью обстреливали города Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:01
2023-02-14T11:01
2023-02-14T11:01
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 фев – РИА Новости. Украинские войска ночью обстреливали города Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив в общей сложности 41 снаряд, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Днепряны выпустив в общей сложности 41 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего же, за сутки, по его словам, украинские войска выпустили около 90 снарядов по городам и селам Херсонской области.
https://ria.ru/20230214/kherson-1851857639.html
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в мире, новая каховка, каховка, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Каховка, Днепр (город)
Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра
Ночью украинские войска выпустили 41 снаряд по городам и селам левобережья Днепра
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 фев – РИА Новости. Украинские войска ночью обстреливали города Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив в общей сложности 41 снаряд, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Днепряны выпустив в общей сложности 41 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Всего же, за сутки, по его словам, украинские войска выпустили около 90 снарядов по городам и селам Херсонской области.