https://ria.ru/20230214/obstrel-1851877881.html

Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра

Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра - РИА Новости, 14.02.2023

Украинские войска за ночь выпустили 41 снаряд по левобережью Днепра

Украинские войска ночью обстреливали города Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:01

2023-02-14T11:01

2023-02-14T11:01

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 фев – РИА Новости. Украинские войска ночью обстреливали города Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив в общей сложности 41 снаряд, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Днепряны выпустив в общей сложности 41 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего же, за сутки, по его словам, украинские войска выпустили около 90 снарядов по городам и селам Херсонской области.

https://ria.ru/20230214/kherson-1851857639.html

новая каховка

каховка

днепр (город)

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в мире, новая каховка, каховка, днепр (город)