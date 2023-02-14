https://ria.ru/20230214/obstrel-1851829540.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 14.02.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска за 43 минуты обстреляли Макеевку и Донецк, выпущено 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T00:11

2023-02-14T00:11

2023-02-14T00:11

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за 43 минуты обстреляли Макеевку и Донецк, выпущено 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В 23.40 была была повторно обстреляна Макеевка, на этот раз по ней выпустили пять "натовских" снарядов. В 23.43 под обстрелом оказался Киевский район Донецка, его обстреляли четырьмя "натовскими" снарядами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/postradavshiy-1851806868.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато