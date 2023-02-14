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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/obstrel-1851829540.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 14.02.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке
Украинские войска за 43 минуты обстреляли Макеевку и Донецк, выпущено 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T00:11
2023-02-14T00:11
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за 43 минуты обстреляли Макеевку и Донецк, выпущено 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В 23.40 была была повторно обстреляна Макеевка, на этот раз по ней выпустили пять "натовских" снарядов. В 23.43 под обстрелом оказался Киевский район Донецка, его обстреляли четырьмя "натовскими" снарядами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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макеевка
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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
00:11 14.02.2023
 
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

ВСУ за 43 минуты выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за 43 минуты обстреляли Макеевку и Донецк, выпущено 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23:00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
В 23.40 была была повторно обстреляна Макеевка, на этот раз по ней выпустили пять "натовских" снарядов. В 23.43 под обстрелом оказался Киевский район Донецка, его обстреляли четырьмя "натовскими" снарядами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Донецк - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 20:26Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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