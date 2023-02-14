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Госдума приняла закон о пенсионном обеспечении в новых регионах
Госдума приняла закон о пенсионном обеспечении в новых регионах - РИА Новости, 14.02.2023
Госдума приняла закон о пенсионном обеспечении в новых регионах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, которым устанавливаются особенности назначения пенсий в новых регионах, а... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:24
2023-02-14T14:24
2023-02-14T14:24
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, которым устанавливаются особенности назначения пенсий в новых регионах, а также предусматривается 10-летний период для перехода на общероссийский пенсионный возраст. "С 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта. Проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии. "Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами", - говорится в сопроводительных материалах к документу. Если при перерасчете пенсии ее размер не достигнет размера пенсии после осуществленного перерасчета, то к ней устанавливается доплата, которая определяется как разница между размером пенсии на дату, предшествующую дате осуществления такого перерасчета, и размером пенсии, установленным при перерасчете по законодательству РФ, также говорится в тексте законопроекта. Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
https://ria.ru/20230213/sotspodderzhka-1851718418.html
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общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , госдума рф
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Госдума РФ
Госдума приняла закон о пенсионном обеспечении в новых регионах
Госдума приняла закон об особенностях назначения пенсий в новых регионах России