https://ria.ru/20230214/npo-1851976144.html
Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО
Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 14.02.2023
Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО
Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:20
2023-02-14T16:20
2023-02-14T16:39
литва
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, литовский "Форум свободной России", сообщается на сайте ведомства."Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация "Форум свободной России" (Литовская Республика)", - говорится в сообщении.Ранее соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура РФ. В надзорном ведомстве уточняли, что деятельность этой НПО представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.На сайте НПО сообщается, что "Форум свободной России" — независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.
https://ria.ru/20230207/npo-1850337227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия
Литва, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия
16:20 14.02.2023 (обновлено: 16:39 14.02.2023)
Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО
Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень НПО, признанных нежелательными
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, литовский "Форум свободной России", сообщается на сайте ведомства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация "Форум свободной России" (Литовская Республика)", - говорится в сообщении.
Ранее соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура РФ. В надзорном ведомстве уточняли, что деятельность этой НПО представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
На сайте НПО сообщается, что "Форум свободной России" — независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.