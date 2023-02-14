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Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 14.02.2023
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Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО
Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 14.02.2023
Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО
Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:20
2023-02-14T16:39
литва
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, литовский "Форум свободной России", сообщается на сайте ведомства."Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация "Форум свободной России" (Литовская Республика)", - говорится в сообщении.Ранее соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура РФ. В надзорном ведомстве уточняли, что деятельность этой НПО представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.На сайте НПО сообщается, что "Форум свободной России" — независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.
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литва, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия
Литва, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия
16:20 14.02.2023 (обновлено: 16:39 14.02.2023)
 
Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО

Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень НПО, признанных нежелательными

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Минюста России
Здание Минюста России - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, литовский "Форум свободной России", сообщается на сайте ведомства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация "Форум свободной России" (Литовская Республика)", - говорится в сообщении.
Ранее соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура РФ. В надзорном ведомстве уточняли, что деятельность этой НПО представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
На сайте НПО сообщается, что "Форум свободной России" — независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.
Здание министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 16:27
"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО
 
ЛитваРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Происшествия
 
 
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