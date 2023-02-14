https://ria.ru/20230214/npo-1851976144.html

Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО

Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 14.02.2023

Минюст внес литовский "Форум свободной России" в перечень нежелательных НПО

Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:20

2023-02-14T16:20

2023-02-14T16:39

литва

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

происшествия

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, литовский "Форум свободной России", сообщается на сайте ведомства."Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация "Форум свободной России" (Литовская Республика)", - говорится в сообщении.Ранее соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура РФ. В надзорном ведомстве уточняли, что деятельность этой НПО представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.На сайте НПО сообщается, что "Форум свободной России" — независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

https://ria.ru/20230207/npo-1850337227.html

литва

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия