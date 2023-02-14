https://ria.ru/20230214/novokuznetsk-1851840615.html

Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу, где могли отравиться дети

Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу, где могли отравиться дети - РИА Новости, 14.02.2023

Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу, где могли отравиться дети

Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу №2, где, предположительно, отравились 22 ученика, шесть из которых были госпитализированы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T06:01

2023-02-14T06:01

2023-02-14T06:01

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 14 фев – РИА Новости. Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу №2, где, предположительно, отравились 22 ученика, шесть из которых были госпитализированы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В понедельник городской комитет управления образования сообщал, что после школьной линейки медики заподозрили у 22 школьников от 9 до 15 лет ингаляционное отравление. Все они были доставлены в медучреждение, шесть из них были госпитализированы. В администрации школы заявляли, что в школьной столовой дети в понедельник не ели. "Прокуратурой Центрального района города Новокузнецка с привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка, в связи с подозрением на отравление несовершеннолетних, находившихся в одной из школ Новокузнецка. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор района Илья Платов. Обеспечены координация действий правоохранительных органов, проведение мероприятий по отбору проб воздуха и воды специалистами ТО Управления Роспотребнадзора в Кемеровской области по городу Новокузнецку и Новокузнецкому району", - говорится в сообщении. Отмечается, что результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре района.

https://ria.ru/20230208/draka-1850586662.html

новокузнецк

кемеровская область

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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)