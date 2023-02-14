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Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу, где могли отравиться дети - РИА Новости, 14.02.2023
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Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу, где могли отравиться дети
Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу, где могли отравиться дети - РИА Новости, 14.02.2023
Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу, где могли отравиться дети
Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу №2, где, предположительно, отравились 22 ученика, шесть из которых были госпитализированы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T06:01
2023-02-14T06:01
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КЕМЕРОВО, 14 фев – РИА Новости. Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу №2, где, предположительно, отравились 22 ученика, шесть из которых были госпитализированы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В понедельник городской комитет управления образования сообщал, что после школьной линейки медики заподозрили у 22 школьников от 9 до 15 лет ингаляционное отравление. Все они были доставлены в медучреждение, шесть из них были госпитализированы. В администрации школы заявляли, что в школьной столовой дети в понедельник не ели. "Прокуратурой Центрального района города Новокузнецка с привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка, в связи с подозрением на отравление несовершеннолетних, находившихся в одной из школ Новокузнецка. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор района Илья Платов. Обеспечены координация действий правоохранительных органов, проведение мероприятий по отбору проб воздуха и воды специалистами ТО Управления Роспотребнадзора в Кемеровской области по городу Новокузнецку и Новокузнецкому району", - говорится в сообщении. Отмечается, что результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре района.
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новокузнецк
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
06:01 14.02.2023
 
Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу, где могли отравиться дети

Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу №2, где могли отравиться 22 ученика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 14 фев – РИА Новости. Прокуратура в Новокузнецке проверяет школу №2, где, предположительно, отравились 22 ученика, шесть из которых были госпитализированы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В понедельник городской комитет управления образования сообщал, что после школьной линейки медики заподозрили у 22 школьников от 9 до 15 лет ингаляционное отравление. Все они были доставлены в медучреждение, шесть из них были госпитализированы. В администрации школы заявляли, что в школьной столовой дети в понедельник не ели.
"Прокуратурой Центрального района города Новокузнецка с привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка, в связи с подозрением на отравление несовершеннолетних, находившихся в одной из школ Новокузнецка. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор района Илья Платов. Обеспечены координация действий правоохранительных органов, проведение мероприятий по отбору проб воздуха и воды специалистами ТО Управления Роспотребнадзора в Кемеровской области по городу Новокузнецку и Новокузнецкому району", - говорится в сообщении.
Отмечается, что результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре района.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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