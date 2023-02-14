https://ria.ru/20230214/nepogoda-1851969485.html
МЧС готовится к снегопадам на Кубани
МЧС готовится к снегопадам на Кубани - РИА Новости, 14.02.2023
МЧС готовится к снегопадам на Кубани
Спасатели развернули пункты обогрева в зонах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций из-за снегопада в Краснодарском крае, сообщил региональный главк... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:00
2023-02-14T16:00
2023-02-14T16:00
краснодарский край
туапсинский район
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/73/1484707391_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_30e62262cc2dd3683df3e977047e9d62.jpg
КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Спасатели развернули пункты обогрева в зонах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций из-за снегопада в Краснодарском крае, сообщил региональный главк МЧС. Ранее в ведомстве сообщили о комплексе неблагоприятных метеоявлений в виде очень сильных осадков, дождя с мокрым снегом. Штормовое предупреждение действует 14 и 15 февраля. "В зонах возможных чрезвычайных ситуаций развернуты подвижные пункты обогрева. Это район Молдовановского и Шаумяновского перевалов, а также город Армавир", - говорится в сообщении. Отмечается, что обильный снегопад, налипание мокрого снега на провода и деревья ожидаются в Горячеключевском, Апшеронском, Туапсинском районах. В период непогоды ГУМЧС работает в режиме повышенной готовности. "На ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций находится группировка РСЧС в количестве 202 человек и 85 единиц техники, от МЧС России - 38 человек личного состава и 14 единиц техники", - добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20230214/losi-1851950581.html
https://ria.ru/20230128/morozy-1847888990.html
краснодарский край
туапсинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/73/1484707391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_880db52ecfad427008ccaad816c36940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, туапсинский район, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Туапсинский район, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС готовится к снегопадам на Кубани
В Краснодарском крае МЧС развернули пункты обогрева там, где могут пойти сильные снегопады