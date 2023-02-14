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МЧС готовится к снегопадам на Кубани - РИА Новости, 14.02.2023
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МЧС готовится к снегопадам на Кубани
МЧС готовится к снегопадам на Кубани - РИА Новости, 14.02.2023
МЧС готовится к снегопадам на Кубани
Спасатели развернули пункты обогрева в зонах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций из-за снегопада в Краснодарском крае, сообщил региональный главк... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:00
2023-02-14T16:00
краснодарский край
туапсинский район
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Спасатели развернули пункты обогрева в зонах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций из-за снегопада в Краснодарском крае, сообщил региональный главк МЧС. Ранее в ведомстве сообщили о комплексе неблагоприятных метеоявлений в виде очень сильных осадков, дождя с мокрым снегом. Штормовое предупреждение действует 14 и 15 февраля. "В зонах возможных чрезвычайных ситуаций развернуты подвижные пункты обогрева. Это район Молдовановского и Шаумяновского перевалов, а также город Армавир", - говорится в сообщении. Отмечается, что обильный снегопад, налипание мокрого снега на провода и деревья ожидаются в Горячеключевском, Апшеронском, Туапсинском районах. В период непогоды ГУМЧС работает в режиме повышенной готовности. "На ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций находится группировка РСЧС в количестве 202 человек и 85 единиц техники, от МЧС России - 38 человек личного состава и 14 единиц техники", - добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20230214/losi-1851950581.html
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краснодарский край, туапсинский район, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Туапсинский район, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:00 14.02.2023
 
МЧС готовится к снегопадам на Кубани

В Краснодарском крае МЧС развернули пункты обогрева там, где могут пойти сильные снегопады

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Техника МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Спасатели развернули пункты обогрева в зонах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций из-за снегопада в Краснодарском крае, сообщил региональный главк МЧС.
Ранее в ведомстве сообщили о комплексе неблагоприятных метеоявлений в виде очень сильных осадков, дождя с мокрым снегом. Штормовое предупреждение действует 14 и 15 февраля.
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"В зонах возможных чрезвычайных ситуаций развернуты подвижные пункты обогрева. Это район Молдовановского и Шаумяновского перевалов, а также город Армавир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обильный снегопад, налипание мокрого снега на провода и деревья ожидаются в Горячеключевском, Апшеронском, Туапсинском районах. В период непогоды ГУМЧС работает в режиме повышенной готовности.
"На ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций находится группировка РСЧС в количестве 202 человек и 85 единиц техники, от МЧС России - 38 человек личного состава и 14 единиц техники", - добавляют в ведомстве.
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Краснодарский крайТуапсинский районРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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