https://ria.ru/20230214/nepogoda-1851969485.html

МЧС готовится к снегопадам на Кубани

МЧС готовится к снегопадам на Кубани - РИА Новости, 14.02.2023

МЧС готовится к снегопадам на Кубани

Спасатели развернули пункты обогрева в зонах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций из-за снегопада в Краснодарском крае, сообщил региональный главк... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:00

2023-02-14T16:00

2023-02-14T16:00

краснодарский край

туапсинский район

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Спасатели развернули пункты обогрева в зонах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций из-за снегопада в Краснодарском крае, сообщил региональный главк МЧС. Ранее в ведомстве сообщили о комплексе неблагоприятных метеоявлений в виде очень сильных осадков, дождя с мокрым снегом. Штормовое предупреждение действует 14 и 15 февраля. "В зонах возможных чрезвычайных ситуаций развернуты подвижные пункты обогрева. Это район Молдовановского и Шаумяновского перевалов, а также город Армавир", - говорится в сообщении. Отмечается, что обильный снегопад, налипание мокрого снега на провода и деревья ожидаются в Горячеключевском, Апшеронском, Туапсинском районах. В период непогоды ГУМЧС работает в режиме повышенной готовности. "На ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций находится группировка РСЧС в количестве 202 человек и 85 единиц техники, от МЧС России - 38 человек личного состава и 14 единиц техники", - добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20230214/losi-1851950581.html

https://ria.ru/20230128/morozy-1847888990.html

краснодарский край

туапсинский район

россия

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краснодарский край, туапсинский район, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)