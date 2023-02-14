https://ria.ru/20230214/nato-1851902630.html

Генсек НАТО высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс

Генсек НАТО высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс - РИА Новости, 14.02.2023

Генсек НАТО высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс, по его мнению, главной задачей... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:15

2023-02-14T12:15

2023-02-14T12:15

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финляндия

швеция

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс, по его мнению, главной задачей является скорейшая ратификация заявок этих стран. Он также подчеркнул, что после подачи заявок на вступление в НАТО "Швеция и Финляндия сейчас находятся в совершенной иной ситуации… Они имеют гарантии безопасности со стороны ряда союзников, они интегрированы в НАТО. НАТО также усилила свое присутствие в регионе". Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.

https://ria.ru/20230209/nato-1850914871.html

https://ria.ru/20230201/nato-1849066702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, швеция, йенс столтенберг, нато