https://ria.ru/20230214/nato-1851902630.html
Генсек НАТО высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс
Генсек НАТО высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс - РИА Новости, 14.02.2023
Генсек НАТО высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс, по его мнению, главной задачей... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:15
2023-02-14T12:15
2023-02-14T12:15
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финляндия
швеция
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс, по его мнению, главной задачей является скорейшая ратификация заявок этих стран. Он также подчеркнул, что после подачи заявок на вступление в НАТО "Швеция и Финляндия сейчас находятся в совершенной иной ситуации… Они имеют гарантии безопасности со стороны ряда союзников, они интегрированы в НАТО. НАТО также усилила свое присутствие в регионе". Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
https://ria.ru/20230209/nato-1850914871.html
https://ria.ru/20230201/nato-1849066702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, швеция, йенс столтенберг, нато
В мире, Финляндия, Швеция, Йенс Столтенберг, НАТО
Генсек НАТО высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс
Столтенберг назвал совместное вступление Швеции и Финляндии в альянс не принципиальным
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает принципиальным совместное и одновременное вступление Швеции и Финляндии в альянс, по его мнению, главной задачей является скорейшая ратификация заявок этих стран.
"Вопрос не в том, будут ли заявки Финляндии и Швеции ратифицированы вместе. Главный вопрос заключается в том, чтобы обе заявки были ратифицированы как можно быстрее. Я уверен, что обе страны станут членами НАТО, работаю над тем, чтобы ратификация состоялась как можно быстрее", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав Минобороны стран блока.
Он также подчеркнул, что после подачи заявок на вступление в НАТО "Швеция и Финляндия сейчас находятся в совершенной иной ситуации… Они имеют гарантии безопасности со стороны ряда союзников, они интегрированы в НАТО. НАТО также усилила свое присутствие в регионе".
Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке.
Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе.
Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.