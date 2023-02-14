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В НАТО могут договориться о нижнем пределе расходов на оборону, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/nato-1851890350.html
В НАТО могут договориться о нижнем пределе расходов на оборону, пишут СМИ
В НАТО могут договориться о нижнем пределе расходов на оборону, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2023
В НАТО могут договориться о нижнем пределе расходов на оборону, пишут СМИ
Страны НАТО могут договориться о введении двухпроцентного минимального уровня расходов на оборону от ВВП вместо ожидаемого значительного повышения из-за... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:38
2023-02-14T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны НАТО могут договориться о введении двухпроцентного минимального уровня расходов на оборону от ВВП вместо ожидаемого значительного повышения из-за отставания ряда членов по этому показателю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В 2014 году все страны-участницы НАТО приняли обязательство по увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП. 14-15 февраля главы Минобороны стран НАТО обсудят повышение расходов на оборону. "Страны НАТО, возможно, уже этим летом договорятся тратить не менее 2% своего ВВП на оборону, что является небольшим изменением по сравнению с десятилетним обещанием альянса "двигаться к двухпроцентному ориентиру", - передает агентство. Агентство отмечает, что после эскалации конфликта на Украине страны НАТО обязались увеличить расходы на оборону, однако многие государства, в частности Люксембург, Канада, Италия с трудом выполняют даже прежнее обещание. По данным источников, это затрудняет для альянса значительное повышение целевого показателя. Поэтому, вероятно, государства-члены НАТО договорятся о введении минимального уровня в размере 2%. "И даже это может стать нелегкой задачей", - отмечает Bloomberg.
https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851726576.html
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в мире, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина
11:38 14.02.2023
 
В НАТО могут договориться о нижнем пределе расходов на оборону, пишут СМИ

Bloomberg: в НАТО могут договориться о двухпроцентном нижнем пределе расходов на оборону

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Страны НАТО могут договориться о введении двухпроцентного минимального уровня расходов на оборону от ВВП вместо ожидаемого значительного повышения из-за отставания ряда членов по этому показателю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В 2014 году все страны-участницы НАТО приняли обязательство по увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП. 14-15 февраля главы Минобороны стран НАТО обсудят повышение расходов на оборону.
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"Страны НАТО, возможно, уже этим летом договорятся тратить не менее 2% своего ВВП на оборону, что является небольшим изменением по сравнению с десятилетним обещанием альянса "двигаться к двухпроцентному ориентиру", - передает агентство.
Агентство отмечает, что после эскалации конфликта на Украине страны НАТО обязались увеличить расходы на оборону, однако многие государства, в частности Люксембург, Канада, Италия с трудом выполняют даже прежнее обещание. По данным источников, это затрудняет для альянса значительное повышение целевого показателя. Поэтому, вероятно, государства-члены НАТО договорятся о введении минимального уровня в размере 2%.
"И даже это может стать нелегкой задачей", - отмечает Bloomberg.
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