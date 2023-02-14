В Воронеже ужесточили наказание экс-полицейскому, сбившему трех человек
Суд в Воронеже ужесточил наказание экс-полицейскому, сбившему трех человек на тротуаре
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 фев – РИА Новости. Суд в Воронеже увеличил с трех до четырех с половиной лет колонии-поселения наказание для бывшего полицейского, на большой скорости вылетевшего на тротуар и сбившего трех пешеходов, двое из которых скончались, сообщает во вторник прокуратура области.
Железнодорожный районный суд Воронежа в феврале 2022 года признал 26-летнего Владимира Шейкина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Прокуратура обжаловала приговор в связи с мягкостью наказания.
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"Сегодня, 14 февраля 2023 года, судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда удовлетворила апелляционное представление прокурора. Приговор Железнодорожного районного суда изменен, срок назначенного Шейкину наказания увеличен до 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении прокуратуры. Приговор вступил в законную силу.
Как установлено судом, в июне 2020 года Шейкин, занимавший на тот момент должность участкового уполномоченного отдела полиции № 1 УМВД России по Воронежу, ехал на иномарке по Ленинскому проспекту со скоростью около 100 километров в час. Потеряв контроль над машиной, он выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Мужчина от травм скончался до приезда "скорой", две женщины были госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника". Вскоре пострадавшая 71-летняя пенсионерка умерла в больнице.
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