https://ria.ru/20230214/naemniki-1851912877.html
Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации
Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации - РИА Новости, 14.02.2023
Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации
Наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход российской спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:46
2023-02-14T12:46
2023-02-14T13:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
мария захарова
сша
польша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход российской спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, это может лишь затянуть боевые действия и доставить больше страданий украинскому народу.Представитель Кремля призвал адресовать вопросы, связанные с нюансами проведения спецоперации, представителям Минобороны.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791179.html
https://ria.ru/20230207/naemniki-1850173120.html
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россия, украина, дмитрий песков, мария захарова, сша, польша, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Мария Захарова, США, Польша, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
12:46 14.02.2023 (обновлено: 13:39 14.02.2023)
Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации
Песков: наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации