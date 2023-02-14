https://ria.ru/20230214/naemniki-1851912877.html

Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации

Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации - РИА Новости, 14.02.2023

Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации

Наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход российской спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:46

2023-02-14T12:46

2023-02-14T13:39

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

мария захарова

сша

польша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход российской спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, это может лишь затянуть боевые действия и доставить больше страданий украинскому народу.Представитель Кремля призвал адресовать вопросы, связанные с нюансами проведения спецоперации, представителям Минобороны.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.

https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791179.html

https://ria.ru/20230207/naemniki-1850173120.html

россия

украина

сша

польша

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россия, украина, дмитрий песков, мария захарова, сша, польша, вооруженные силы украины, владимир путин