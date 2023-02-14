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Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/naemniki-1851912877.html
Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации
Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации - РИА Новости, 14.02.2023
Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации
Наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход российской спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:46
2023-02-14T13:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
мария захарова
сша
польша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход российской спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, это может лишь затянуть боевые действия и доставить больше страданий украинскому народу.Представитель Кремля призвал адресовать вопросы, связанные с нюансами проведения спецоперации, представителям Минобороны.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791179.html
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россия, украина, дмитрий песков, мария захарова, сша, польша, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Мария Захарова, США, Польша, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
12:46 14.02.2023 (обновлено: 13:39 14.02.2023)
 
Песков прокомментировал участие иностранных наемников в спецоперации

Песков: наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход российской спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, это может лишь затянуть боевые действия и доставить больше страданий украинскому народу.

"То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, иностранных наемников — это не секрет, это не событие последний дней, это уже давно происходит", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля призвал адресовать вопросы, связанные с нюансами проведения спецоперации, представителям Минобороны.
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Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
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