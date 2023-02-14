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В "Зарядье" пройдет благотворительный концерт в помощь бойцам СВО

В "Зарядье" пройдет благотворительный концерт в помощь бойцам СВО - РИА Новости, 14.02.2023

В "Зарядье" пройдет благотворительный концерт в помощь бойцам СВО

В московском зале "Зарядье" 24 февраля состоится концерт "Если дорог тебе твой дом", который станет частью Всероссийской благотворительной акции в поддержку... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:16

2023-02-14T12:16

2023-02-14T12:19

культура

зарядье

новости культуры

общероссийский народный фронт

донбасс

благотворительность

ирина апексимова

валерий баринов

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В московском зале "Зарядье" 24 февраля состоится концерт "Если дорог тебе твой дом", который станет частью Всероссийской благотворительной акции в поддержку бойцов СВО, рассказала РИА Новости инициатор и автор сценария проекта пианистка и скрипачка Мария Андреева.И отметила, что "музыка, художественное слово, балет, живопись и современные мультимедийные технологии сольются в уникальную единую композицию, посвященную русскому подвигу"."Эта композиция расскажет зрителю историю о патриотизме русского народа, о бесславных попытках Запада переписать мировую историю и стереть с лица Земли русский мир. И о нашей борьбе за свою свободу и самоидентичность, отобразит происходящие события с точки зрения как истории, так и нашей перспективы неминуемой победы", — сказала Мария Андреева.В программе прозвучат фрагменты произведений Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Скрябина, Стравинского. Артисты прочтут стихи и прозу отечественных классиков и современных авторов.В концерте примут участие Валерий Баринов, Андрей Мерзликин, Ирина Апексимова, Сергей Полунин, Дарья Хохлова, музыканты Борис Березовский, Владимир Овчинников, Мария Андреева. Кроме того, на сцену выйдут Хор Сретенского монастыря, Государственная академическая капелла имени Юрлова, хор мальчиков хорового училища имени Свешникова, Фестивальный оркестр Сибири.В фойе концертного зала запланирована выставка рисунков детей Донбасса."Все сборы с концерта пойдут на помощь нашим бойцам, а все артисты выступают совершенно бесплатно", — добавила Мария Андреева.На сайте Общероссийского народного фронта будет размещена информация о формах финансовой поддержки и о возможных способах помощи защитникам и мирным жителям освобожденных территорий.

https://ria.ru/20221222/muzyka-1840352240.html

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зарядье, новости культуры, общероссийский народный фронт, донбасс, благотворительность, ирина апексимова, валерий баринов, андрей мерзликин