https://ria.ru/20230214/moskvich-1851870982.html

Москва поставит "Москвичи 3" для такси и каршеринга по всей стране

Москва поставит "Москвичи 3" для такси и каршеринга по всей стране - РИА Новости, 14.02.2023

Москва поставит "Москвичи 3" для такси и каршеринга по всей стране

Столица поставит три тысячи автомобилей марки "Москвич 3" для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:37

2023-02-14T10:37

2023-02-14T10:37

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сергей собянин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Столица поставит три тысячи автомобилей марки "Москвич 3" для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале. "Три тысячи автомобилей марки "Москвич 3" поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время. Завод "Москвич" и группа компаний "Яндекс" подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что в этом году "Москвич" планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч — с электродвигателем. Также у завода сформирована собственная дилерская сеть — 52 центра в 23 городах России. "Благодаря перезапуску производства на "Москвиче" компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг. Только для московского рынка этим сервисам требуется от 30 тысяч до 40 тысяч новых машин в год", - добавил Собянин. Городской кроссовер "Москвич 3" – это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода "Москвич", сообщал автопроизводитель. Новая машина будет представлена в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Ее стоимость начинается от 1,97 миллиона рублей. Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

https://ria.ru/20230213/avtomobili-1851772422.html

https://ria.ru/20230210/lada-1851298218.html

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авто, москва, россия, сергей собянин, яндекс, renault